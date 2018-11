von Manuela Fuchs

Das Bühnenbild vermittelt ein Gefühl von Unendlichkeit. Kugelrunde, leuchtende Lampen, die wie verstreute Planeten im Universum wirken, erhellen den Raum nur spärlich, Totenköpfe grinsen aus dem Dunkel und eine hölzerne Brücke im Nebel scheint im Nirgendwo zu verschwinden. Ebenso unendlich ist der ewige Kreislauf zwischen Leben und Tod, der so zum Ausdruck kommt.

Was sich in diesem Kreislauf unterscheidet: die Schicksale der Einzelnen. "Delhi, ein Tanz", heißt das Stück des russischen Dramatikers Iwan Wyrypajew, das nun in der Gems Premiere hatte, inszeniert von Regisseurin Nete Mann.

Kampf um Mitgefühl

Im Besucherzimmer eines Krankenhauses begegnen sich mehrfach dieselben Personen, doch in unterschiedlichen Rollen. Stets geht es um den Tod eines nahestehenden Menschen und um die Frage, welche Gefühle der Tod auslöst. Konflikte werden ausgetragen im Kampf um Ehrlichkeit, Wahrheit und Mitgefühl und gleichzeitig um die Unfähigkeit dazu.

Andrej (John Loram) und Katja (Ricarda Olleck) in "Dehli, ein Tanz" in der Gems. Bild: Manuela Fuchs

Die zentrale Figur ist Katja, eine talentierte Balletttänzerin, die nach einem Besuch in Delhi traumatisiert war von all dem Elend, welches dort zu sehen war. Dies inspirierte den Tanz "Delhi", der Katja den Kummer über ihre Probleme und den Tod ihrer krebskranken Mutter verarbeiten lässt. "Das Leben ist Leiden", lässt Katjas Mutter das Publikum wissen.

Aus Leid wird Tanz

Doch Katja macht aus dem Leid einen Tanz und wird glücklich, sie will sich nicht schuldig fühlen. Die Botschaft: Glück hängt nicht von äußeren Umständen ab, es ist im Innern eines jeden. Wir selbst sind die Tänzer und die Choreographen unseres Lebens.

Das über zwei Stunden dauernde Stück ist stark von Dialogen geprägt. Die Darsteller überzeugen durch ausdrucksstarkes Spiel, dem das Publikum aufmerksam und konzentriert folgt. Im Anschluss erhalten die Akteure reichlich Applaus und die Gäste können sich bei einem Glas Sekt austauschen.

Weitere Aufführungen: heute bis einschließlich Sonntag, jeweils 20 Uhr

