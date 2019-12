Was als nettes Dinner unter Freunden gedacht wird, droht im Laufe des Abends zum Fiasko zu werden – denn einer der Gäste stellt sich in den Gesprächen als arroganter Rechtspopulist heraus . . . Die Komödie „Der rechte Auserwählte“ mit Stefan Jürgens und Volker Zack am Mittwoch, 22. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Singen überzeugt mit rasantem Wortwitz, überraschenden Wendungen und pointierten Unverschämtheiten.

Fünf Yuppies in Paris

Ein luxuriöses Loft im Pariser Bastille-Viertel: Melanie und Greg, seit zwölf Jahren verheiratet, erwarten ihren Bekannten Jeff zum Abendessen. Der ist steinreich, überreizt, deprimiert, ein ewiger Einzelgänger. Da bekommt Melanie einen Anruf von ihrer alten Freundin Charline, die gerade mit ihrem Verlobten Noel aus New York zurückkommt. Die beiden Frauen haben sich ewig nicht mehr gesehen und viel zu erzählen. Spontan lädt Melanie die beiden ebenfalls ein, obwohl Jeff der Exfreund Charlines ist. Je mehr, desto lustiger, sagt sich die Gastgeberin. Und Noel, der unbekannte Verlobte, wird die Begegnung sicher ausgleichen. Doch dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt, wird schnell deutlich …

Tiraden gegen Latinos und Juden

Als Noel erscheint, wird er freundlich in die Runde aufgenommen. Er ist selbstbewusst, charmant, sieht gut aus und scheint Charline glücklich zu machen. Im Laufe des Abends zeigt sich Noel allerdings zunehmend von einer ganz anderen Seite: Er outet sich als Waffennarr, macht aus seiner Aversion gegen Latinos oder Juden kein Geheimnis, beklagt sich über die lasche französische Justiz und reizt Greg und Jeff mit seiner dominanten Art immer mehr.

Der Dramatiker Eric Assous ist 1956 in Tunesien geboren. Für das Theater schrieb er bisher gut zwanzig Werke. Den „rechten Auserwählte“, der provoziert, beleidigt und es am Ende ja gar nicht so gemeint hat, spielt Stefan Jürgens auf aggressiv-arrogante Weise, während Volker Zack den verwöhnten Einzelgänger Jeff gibt: Ein zeitkritischer, hochpolitischer Spaß um einen Rechtspopulisten im Schafspelz.

Tickets im Vorverkauf bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet: www.stadthalle-singen.de