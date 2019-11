Singen vor 1 Stunde

Ein Mentalist schaut den Menschen in die Köpfe: Norman Alexander zeigt, wie Gedankenlesen zu großem Erfolg führen kann

Der Experte gibt Geheimnisse preis, wie wir einfach herausfinden, was in unseren Gesprächspartnern gerade vorgeht, wie diese ticken und was sie wollen. Der Experte demonstriert, wie eine außergewöhnliche Technik hilft, Geschäftspartnern immer einen Schritt voraus zu sein.