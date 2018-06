Singen Ein Leben in der Abwärtsspirale führt in die Gefängniszelle

Ein Leben in der Abwärtsspirale führt in die Gefängniszelle

Über Jahre hinweg hat ein heute 25-jähriger Mann einen Berg von Verurteilungen angehäuft und gegen Bewährungsauflagen verstoßen. Ein Bagatelldiebstahl brachte das Fass zum Überlaufen. Jetzt muss der Mann für zwei Jahre ins Gefängnis.

Mit der Rücknahme seiner Berufung gegen eine vom Amtsgericht Singen verhängte Haftstrafe von drei Monaten und zwei Wochen hat ein 25-jähriger, vielfach vorbestrafter Dieb aus dem Raum Singen vor der Justiz kapituliert. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Der Mann war wegen des Diebstahls einer Flasche Billigwein und eines teuren Parfüms aus Geschäften in Singen und Konstanz bestraft worden. Wegen mehrfacher Bewährungsbrüche wird sich sein Aufenthalt im Strafvollzug insgesamt auf rund zwei Jahre ausdehnen.

"Drogen waren mein Untergang", stellt der blasse Mann mit den tiefen Augenringen fest, als er von der Vorsitzenden Richterin der Berufungskammer am Landgericht Konstanz zu seinem Lebenslauf befragt wird. Wegen desolater Familienverhältnisse wuchs er als Heimkind auf. Verhaltensauffälligkeiten brachten ihn in die Förderschule. Er schaffte eine Maurerlehre, arbeitete aber nie in diesem Beruf. "Ich hatte keine Lust", sagt er. Mit zwölf Jahren habe er Bier getrunken, dann kam das Kiffen dazu und später andere Drogen. Wenn er keine hatte, habe er "maßlos gesoffen", berichtet er offenherzig.

Verurteilter hat zwei Kinder mit zwei Frauen

Er bemüht sich sehr, deutlich zu sprechen und kann sich ziemlich gut ausdrücken. Trotzdem klingt seine Sprache verwaschen. Er behauptet aber, er nehme keine Drogen mehr. "Seit wann?", will die Richterin wissen. Da kommt er ins Stottern, seit ein paar Monaten vielleicht, meint er. Berichte aus den Akten widerlegen das. Es kann noch nicht so viel Zeit seit seinem letzten Joint oder dem letzten Bier vergangen sein.

Die Stimmung im Gerichtsaal wird immer düsterer, als die Berichte seiner Bewährungshelferin verlesen werden. Einen festen Wohnsitz hat er nicht. Meldeadresse ist die der Eltern, gelegentlich lebt er bei der Mutter seines Sohnes, eigentlich aber "auf der Straße". Das Kind ist drei Monate jünger als die Tochter, die er mit einer anderen Freundin in Ravensburg gezeugt hat. Mit ihr hat er zusammen gelebt, bis sie ihn wegschickte. Ein weiterer Tiefpunkt in seinem Leben, der ihn wieder in Richtung Bodensee führte, zur Mutter des anderen Kindes.

Auflagen des Gerichts bis heute nicht erfüllt

Die letzte rechtskräftige Verurteilung kassierte er Anfang vorigen Jahres, nachdem er ziemlich betrunken aus einem Laden in Überlingen eine Spielzeugdrohne gestohlen hatte. Dem Ladeninhaber, der ihm das Diebesgut wieder abnehmen wollte, versetzte er einen Faustschlag ins Gesicht. Trotz der beachtlichen Vorstrafenliste gab es damals noch einmal eine Bewährung für die verhängten zehn Monate. Die Auflagen, sich um eine Psychotherapie zu kümmern und sich regelmäßigen Drogenkontrollen zu unterziehen, hat er bis heute nicht erfüllt.

Ein vom Verteidiger vorgelegter befristeter Arbeitsvertrag des 25-Jährigen als Gerüstbauhelfer gerät zum kümmerlichen Versuch, Hoffnung auf Besserung zu machen. Vorwurfsvoll seufzt die Richterin zum wiederholten Male. Schließlich wird die Berufung zurückgenommen.