Singen Ein Krimi mit Bezug zur Wirklichkeit

Er ist Chef der Schutzpolizei und Buchautor: Gerd Stiefel. In der Buchhandlung Greuter stellte er jetzt sein zweites Buch mit dem Titel "Via Bologna" vor.

Singen – Gebannt hören die Leute zu, der Autor erzeugt von Beginn an Spannung: Gerd Stiefel ist 59, Chef der Schutzpolizei im Präsidium Konstanz und Buchautor. Mit ruhiger und bestimmter Stimme liest er bei der Buchvorstellung in der Buchhandlung Greuter einen Abschnitt aus seinem neuen Buch "Via Bologna – Ein Toter in Hohenzollern" vor. Es überrascht angesichts des beruflichen Hintergrunds nicht, dass es sich bei seinem Roman um einen Krimi handelt. Doch es steckt mehr dahinter, denn es ist ein historischer Kriminalroman mit Familienbezug.

Es geht also um bei um eine Kriminalgeschichte im doppelten Sinne. Ein Mord im Winter des Jahres 1843 im Weiler Hermannsdorf bei Burladingen im Zollernalbkreis ist das Thema. Bauer Friedrich Johannes Stiefel fiel damals einem Mord zum Opfer. Dabei handelt es sich nicht um eine fiktive Figur, sondern um den Großvater von Gerd Stiefels Urgroßvater. Doch die Geschichte dreht sich nicht etwa um das Mordopfer, sondern um den Mörder: den Knecht Jakob Egle, auch der "Lang' Rote" genannt. Im Buch erzählt Gerd Stiefel – teils fiktional, teils historisch – von der Flucht des Mörders quer durch Europa.

"Es ist mein Anspruch, mich beim Schreiben auf einem geschichtlich sauberen Fundament zu bewegen. Einen rein fiktionalen Roman zu schreiben, ist einfach. Ein Roman mit Authentizität schwieriger", so Gerd Stiefel. Rund drei Jahre hat er am Roman gearbeitet. Recherchiert hat er im Internet, bei Heimatvereinen, Kreisarchiven, der eigenen Familiengeschichte, im Staatsarchiv Stuttgart und in Sigmaringen. Bei der Recherche sei ihm sein Studium an der Fern-Uni Hagen in Sozialwissenschaft, Geschichte und Rechtswissenschaft zugute gekommen. Zeit fürs Schreiben findet er im Urlaub oder an verlängerten Wochenenden: Er brauche dafür eine Auszeit und jede Menge Ruhe. Beim Schreiben, so erzählt er, begebe er sich in die jeweiligen Rollen, lebt und streitet mit den Figuren.