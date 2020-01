Es ist noch nicht lange her, als Heinz Kapp den Zivilcouragepreis der Stadt Singen erhielt. Zusammen mit seinen Mitstreitern und anderen mutigen Bürgern stand er auf der Bühne, weil er sich seit Jahren aktiv an der Verlegung von Stolpersteinen beteiligt hat. Die Steine erinnern an Singener Juden, die Opfer des Nationalsozialismus wurden.

Hinter jedem Bronzestein verbirgt sich eine Geschichte des Schreckens. Dass Heinz Kapp sich für das Gedächtnis der Verfolgten und Entrechteten einsetzte, war kein Zufall sondern ein Wesensbestandteil des 83-Jährigen. Jetzt wurde er, der praktisch nie krank war, in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember unerwartet aus dem Leben gerissen.

Noch am Vorabend hatte er mit seiner Ehefrau Karin zufrieden Bilanz gezogen und Pläne für das Frühjahr geschmiedet. Erst im vergangenen Sommer hatte das Paar mit den Familien der beiden Kinder Susanne und Martin diamantene Hochzeit gefeiert. „Wir haben uns im evangelischen Singkreis kennengelernt. Es war die große Liebe“, erzählt Karin Kapp.

Schon früh verlor Heinz Kapp beide Eltern. Als Vollwaise erlebte er bei einem Onkel eine schwere Kindheit. Das prägte ihn, weckte seinen kritischen Geist und den Sinn für Gerechtigkeit, der ihm zur Charaktereigenschaft werden sollte. Nach einer kaufmännischen Lehre wechselte Heinz Kapp zur Arbeiterwohlfahrt in Mannheim, wo er sich zum Sozialarbeiter ausbilden ließ. Später schloss er ein Sozialpädagogikstudium in Frankfurt mit dem Diplom ab. Nach Singen kam er, weil der evangelische Kirchenbezirk Konstanz und der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt einen Diplom-Pädagogen suchten. Bis 1996 arbeitete er dort in der Erwachsenenbildung.

Als SPD-Mitglied lagen ihm die Belange der Arbeitnehmer am Herzen. Kein Protest gegen Arbeitsplatzabbau, keine Friedensdemo, kein 1. Mai ohne Heinz Kapp. Mit 60 begann er noch einmal ein Studium an der Universität Konstanz und promovierte mit einer Arbeit über die Geschichte der europäischen, jüdischen Revolutionäre 1948. Zuletzt engagierte er sich bei der Gründung des Ökumenischen Bündnisses für Menschenrechte. Er kümmerte sich um Fördergelder für eine Gedenkstätte für Sinti und Roma.

Zum Ausgleich für sein soziales Engagement ging er in die Berge. „Dort zeigte er uns nicht nur seine Welt, sondern ließ uns auch teilhaben an seiner Lebenserfahrung und seinen Forschungen“, erzählt sein Enkel Daniel. Alle Familienmitglieder hätten ein sehr enges Verhältnis zum Vater gehabt, berichtet die Tochter Susanne Kapp-Freudenberger. Er war Vorbild und Ratgeber; nicht nur im Ehrenamt, sondern auch für seinen Sohn Martin, der unter dem christlichen Einfluss des Vaters Pfarrer wurde. Heinz Kapp wird den Singenern mit seinem wachen Geist fehlen.