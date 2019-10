von Rolf Hirt

Es war ein Gänsehaut-Erlebnis mit traurigem Hintergrund. Am vergangenen Samstag versammelten sich über 100 Fußballer, Vereinsmitglieder und Besucher auf dem Aachtalsportplatz in Bohlingen und blickten schweigend auf den grünen Rasen. Dort stand in großen weißen Buchstaben gestreut der Name Otto.

Otto Widenhorn aus Bohlingen ist mit 71 Jahren verstorben. | Bild: Rolf Hirt

Am 18. Oktober ist Otto Widenhorn, der Ehrenvorsitzende und jahrzehntelange Förderer und Idealist des Sportvereins Bohlingen, im Alter von 71 Jahren unerwartet verstorben. Bis zuletzt war er rund um das Clubheim im Aachtal aktiv und sorgte für ein lebendiges Vereinsgeschehen.

Fast 60 Jahre lang war Otto Widenhorn im Sportverein, davon aktiver Fußballer und danach 30 Jahre in verschiedenen Funktionen der Vorstandschaft im Einsatz. Elf Jahre führte er den größten Verein im Dorf als Vorsitzender, bis zu seinem Tod war er auch Vorstand des Fußball-Fördervereins. Otto Widenhorn war ein Mann mit Weitsicht, durch sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Wirken ist er zu einer tragenden Säule des Sportvereins geworden.

Bei zahlreichen sportlichen Anlässen am Aachtalsportplatz und der Veranstaltung des Heimatfestes Sichelhenke war der Verstorbene in der Organisation ganz vorne dabei. Jahrelang gehörte er als Mitglied des Narrenvereins Trubehüeterzunft auch dem dortigen Elferrat an.

Wegbegleiter charakterisierten ihn als einen interessierten und hilfsbereiten Bürger, auf den man sich bei vielen Projekten immer verlassen konnte. Für sein großes Engagement in der Dorfgemeinschaft wurde Otto Widenhorn beim Neujahrsempfang 2016 mit der Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Um seinen Tod trauern seine Ehefrau Uschi und seine zwei Töchter. Die Trauerfeier für Otto Widenhorn findet am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Bohlingen statt.