Singen Ein Fahrgast greift im Linienbus Richtung Tengen zum Messer

Ein Streit im Bus ist derart eskaliert, dass der Fahrer die Polizei zu Hilfe rufen musste. Jetzt wird gegen mehrere Personen wegen Körperverletzung ermittelt.

Wegen einer Auseinandersetzung in einem Linienbus musste laut Polizei am Sonntagnachmittag gegen 18.15 Uhr ein Busfahrer sein Fahrzeug auf der B 313 bei Twielfeld anhalten und die Polizei verständigen. Bereits vor der Abfahrt des Busses in Richtung Tengen sei es – wie Zeugen berichten – im Bahnhofsbereich zwischen einem deutlich alkoholisierten 30-Jährigen und einer Personengruppe zu gegenseitigen Provokationen gekommen.

Nachdem sämtliche Personen den Bus bestiegen hatten, eskalierte der Streit auf der Fahrt nach Tengen. Der 30-Jährige wurde nach den bisherigen Erkenntnissen dabei von einem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, worauf der dadurch leicht an der Lippe verletzte Mann ein Messer gezogen und in der Hand gehalten haben dürfte – wie es im Polizeibericht heißt. Die am Streit beteiligten Personen seien durch die hinzugerufenen Streifen aufgefordert worden, den Bus zu verlassen.

Aufgrund der unklaren Gefahrenlage legten die Beamten den Beteiligten Handfesseln an. Das zunächst verschwundene Messer wurde im Bus aufgefunden und sichergestellt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Linienbus seine Fahrt fortsetzen. Gegen die am Streit beteiligten Personen wird wegen Körperverletzung ermittelt.