von Steffen Mierisch

Manchmal, wenn die Kunden auf ihrer Suche die runden Kleiderständer schnell drehen und die Ärmel nach oben fliegen, glaubt man, hier würde wieder getanzt. Dann könnten die Augen nicht von den Sonderangeboten, sondern vom Rumba leuchten. Sogar die Menschentraube vor der Kasse sieht mit etwas Fantasie so aus, als drängte sie sich um die Bar.

Und die Musik ist nie verstummt, aus Boxen plärrt sie in die Räume. Die letzte Kapelle hat ihre Instrumente in die Koffer verstaut, sie zugeklappt und Platz gemacht für die Baufahrzeuge. Denn eigentlich stehen nicht einmal mehr die Mauern des alten Café National.

Wer heute in die Singener Innenstadt kommt, kann sich kaum noch vorstellen, dass hier mal alte Gebäude standen. Am Heinrich-Weber-Platz ist das Café National einem modernen Büro- und Geschäftshaus gewichen.

Die Stufen, über die so viele allein nach oben gingen, um mit ihrer Liebe nach unten zu schreiten, sind einer elektrischen Schiebetüre gewichen. Zur Sommermode, die gerade das Eckhaus an August-Ruf- und Freiheitsstraße bevölkert, geht man ebenerdig, mit einem Rauschen öffnen sich die Türen.

Mancher Walzer ist in Vergessenheit geraten. Viele Paare drehen sich nicht mehr umeinander, die Beziehungen sind auseinandergebrochen wie die Fassade des alten Naz.

Allein hinein, mit der großen Liebe wieder hinaus

Eine Liebe, die gehalten hat, muss ich nicht suchen, sie sitzt am Tisch meiner Großeltern. Meine Oma kocht die sicher besten Gnocchi, nach dem Rezept aus seinem Heimatort, er liebt mittlerweile auch ihr Sauerkraut. Integration und die Liebe, sie gehen durch den Magen.

Im Nachlass der Familie Oexle, der an das Singener Stadtarchiv übergeben wurde, befanden sich auch seltene Postkarten mit der Innenansicht des Cafés National. Bild: Stadtarchiv Singen

Wie genau er seine zukünftige Ehefrau aufforderte, weiß ich nicht so genau. Er war mit Sicherheit exzellent angezogen und ein großartiger Tänzer. Sprechen wir heute über Tänze, sieht man das noch immer, auch wenn er nicht mehr so viel Übung hat.

Kellner Gustav serviert nur Alkoholisches

Ich sehe sie vor mir durch den Raum kreisen, zwischen den anderen Paaren, die so schwarz-weiß bleiben wie die Fotos. Wenn die beiden von diesem Abend erzählen, dann wechseln sie manchmal diesen schmunzelnden Blick, der erahnen lässt, wie sie sich damals angesehen haben.

Zwischendurch bestellten sie ein Getränk an einem der Tische neben der Tanzfläche. Dann tritt Gustav auf, der Kellner, der nur Alkoholisches servierte. Neben Gustav war da noch Paul, der für die andere Hälfte des Raumes zuständig war, der Jüngere und der etwas Kleinere des Kellner-Duos.

Vinyl ist billiger als eine Live-Kappelle

Gustav war bodenständig und hatte einen leisen Humor. Wenn er den Cognac austrank, den man zur Cola bestellen musste, den aber keiner der beiden wollte, verzog er nicht einmal das Gesicht. Zu fragen brauchte er auch nicht mehr.

In der folgenden Zeit ging mein Großvater nicht mehr so oft auf das Tanzparkett und das Naz verlor einen Stammkunden. Mit der Zeit blieben immer mehr Menschen fern. Die Musiker aus Fleisch und Blut, immer für einige Wochen oder Monate engagiert, waren teurer als Vinyl. Gegen die Disco musste das Café National kapitulieren und schloss.

Lange Zeit stand es leer, ein Dornröschenschlaf, in dem der Prinz ausbleibt. Aber die Geschichten waren längst weitergezogen, auf das Standesamt und in eine gemeinsame Wohnung. Und manchmal, bei einem dampfenden Teller Gnocchi, wird das Naz wieder lebendig.

Wehmut beim Abriss

Steffen Mierischs Großeltern sind nicht die einzigen mit schönen Erinnerungen an das Naz. Doch das Gebäude aus dem Jahr 1910 wurde alt. Der Verfall wurde sichtbar. Der Versuch um die Jahrtausendwende, es vor dem Abriss zu retten, scheiterte aus wirtschaftlichen Gründen. Singener, die das Naz noch in seiner Blüte erlebt hatten, schalteten sich ein, versuchten Geld und eine neue Nutzung aufzutun. Doch die Mühe war vergeblich. 2005 rollte der Abrissbagger an. An seiner Stelle steht heute ein modernes Büro- und Geschäftshaus.

