von Rolf Hirt

Es ist der Traum vieler Fußballfans, einmal direkt neben den großen Stars auf dem Fußballplatz vor vielen tausend Zuschauern zu stehen. Dieser Wunschgedanke wird für den 19-jährigen Jannik Müller aus Bohlingen heute Abend in München in Erfüllung gehen. Zusammen mit etwa 25 jungen Fans wird er beim Einzug der Mannschaften in der Zuschauern sicherlich ausverkauften Allianz-Arena in München auf dem Rasen einmarschieren und das riesige Sternenbanner als Symbol der europäischen Champions-League am Mittelpunkt ausbreiten. Diese Einblendung aus der Vogelperspektive mit den Fußballmannschaften und dem Banner werden voraussichtlich fast 100 Millionen Menschen weltweit in rund 100 Ländern auf den TV-Bildschirmen sehen können.

Seit frühester Kindheit Bayern-Fan

„Ich bin überglücklich, dass ich dabei sein darf, jetzt freue ich mich auf den einzigartigen Augenblick, wenn wir auf den heiligen Rasen einlaufen werden“, beschreibt Jannik Müller seine Glücksgefühle. Seit frühester Kindheit ist er ein Fan des FC Bayern München, sein Vater Berthold ist Gründungsmitglied und 2. Vorstand des Bayern Fan-Clubs Bohlingen-Bodensee, der im letzten Jahr 40. Geburtstag feierte. Vor einigen Wochen hat der Bohlinger Bayern-Fan Dieter Günzel an einem Gewinnspiel mitgemacht, bei dem es als Preis einen Platz als Sternenbanner-Träger für das Rückspiel im Achtelfinale der Fußball Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool zu gewinnen gab. Und tatsächlich hatte Dieter „Didi“ Günzel Glück und gewann einen Platz als Banner-Träger.

Gewinner verzichtet auf seinen Platz

Da nur Jugendliche unter 20 Jahren als Träger zugelassen sind, entschied sich Dieter Günzel dafür, den Bayern-Fan Jannik Müller mit dieser Aufgabe zu betrauen. Und damit nicht genug. „Ich bin ja ein Glückskind, Papa überlässt mir die Karte als Begleitperson von Jannik“, freut sich Sina Günzel über den Platz auf der Tribüne. „Das Vorspiel in Liverpool endete torlos 0:0, das Rückspiel werden die Bayern gewinnen, und wir werden mitten dabei sein“, freuen sich die beiden Bohlinger Bayern-Fans.