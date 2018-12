von SK

„Da kommt man herein und man fühlt sich wie an Weihnachten“, bemerkte Markus Wolfahrt, als er mit dem Flügelhorn die festlich geschmückte Hohenkrähenhalle in Schlatt unter Krähen betrat. Der Bandleader der ehemaligen volkstümlichen Erfolgsgruppe Die Klostertaler konnte beim Auftaktkonzert seiner Weihnachtstournee Alpynia im Singener Stadtteil rund 150 Menschen begrüßen. Mit den weichen und nie zu lauten Klängen des Flügelhorns brachte er eine besondere Stimmung in den Saal.

Markus Wolfahrt setzte sich immer wieder in den Ledersessel und erzählte sehr persönliche Geschichten. | Bild: Güntert

Neben Weihnachtsliedern spielte er auch meditative Klangbilder aus seiner Alpynia-Produktion, die er in den Volle-Power-Klostertaler-Zeiten als beruhigende Alternative solo aufgenommen hatte. Einige Besucher schlossen dabei die Augen und es schien, als wollten sie die Musik bis ins Innerste ihrer Seele aufsaugen und wirken lassen.

Spaichinger Überraschungsgast

Als Überraschungsgast präsentierte Wolfahrt Denise Roos aus Spaichingen. Die Frau seines Technikers Patrick verzauberte mit ihrem Flügelhorn-Spiel nicht nur die Besucher, sondern auch den österreichischen Musiker. Wolfahrt trug dann den Psalm vom guten Hirten in deutscher Sprache vor und sang ihn anschließend auf Latein. Zwischen den Instrumental- und Gesangsstücken setzte er sich immer wieder in den alten Ledersessel und erzählte emotionale Geschichten, mit viel Niveau und Tiefsinn.

Desise Roos aus Spaichingen war der Überraschungsgast beim Alpynia Konzert. Sie spielte wie Markus Wolfahrt das Flügelhorn. | Bild: Güntert

Beispielsweise die bekannte, über 100 Jahre alte Überlieferung „Der Glaube einer Mutter“. In einer sehr persönlichen und einfühlsamen Art erzählte der 58-jährige Musiker von seiner Kindheit im Klostertal und mit sichtlichem Stolz, dass er vor zweieinhalb Jahren spätberufen Vater geworden ist und dass sein Sohn Felix sein größtes Glück ist.

Wolfahrt erinnerte auch an seine Mutter, die 2010 gestorben war. Er erzählte, dass sie ohne viel Liebe als Tochter einer Bergbauernmagd in den Salzburger Bergen aufgewachsen sei und alle Liebe ihren acht Kindern gegeben habe, die sie im Wald am Arlberg aufzog. „Der unglaubliche Glaube an die Gottesmutter hat ihr die Kraft gegeben, dass sie alles bewältigen konnte“, bemerkte Wolfahrt.

Denise Roos und Markus Wohlfahrt als Duo. | Bild: Güntert

Der Mutter zu Ehren spielte „ihr Ältester“ mit viel, viel Gefühl das Ave Maria. Obwohl Markus Wolfahrt dieses Lied schon über 100 Mal auf seinen Alpynia-Tourneen gespielt hat, ist es für ihn immer wieder der emotionale Höhepunkt jedes Konzerts. „Ohne den Glauben an den lieben Herrgott gäbe es auch das schöne Weihnachtsfest nicht“, bemerkte Wolfahrt, bevor er zusammen mit dem Publikum einige traditionelle Weihnachtslieder sang.

Erinnerung an Klostertaler

Zum Schluss gab es aber noch eine Erinnerung an die Zeiten mit seinen Klostertalern: Mit dem Erfolgshit „Ciao Amore“ verabschiedete sich Markus Wolfahrt nach knapp zwei Stunden von der Bühne. Die Besucher hatten im Anschluss noch die Gelegenheit, ein paar persönliche Worte mit dem Musiker zu wechseln. Tags darauf machte er sich dann auf den Weg nach Frankreich, um in der Klosterkirche in Marmoutier sein nächstes Konzert zu geben.