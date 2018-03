Singen Ehrung für einen Pionier: Engelbert Dreher war 38 Jahre Geschäftsführer des Maschinenrings

Der Maschinenring Konstanz als Zusammenschluss von Landwirten zählt jetzt 475 Mitglieder. Sie ehrten Engelbert Dreher, der 38 Jahre Geschäftsführer des Maschinenrings war und ihn aufbaute.

Landwirtschaftliche Unternehmen sind zum größten Teil als Familienbetriebe strukturiert. Deshalb kann es für einen bäuerlichen Betrieb existenzgefährdend sein, wenn der Landwirt oder die Landwirtin durch Krankheit oder Unfall für längere Zeit ausfällt. Im Notfall springen die Dorf- und Betriebshelfer ein, um Stall-, Feld- und Hofarbeiten zu erledigen, und die Familienpfleger betreuen die Kinder und erledigen den Haushalt.

Wie der Name Maschinenring schon sagt, geht es auch darum, gemeinsam kostspielige Gerätschaften zu teilen, wie zum Beispiel Sämaschinen, Großflächen oder den Rundballenwickler. Geld sparen die Mitglieder des Maschinenrings auch durch den gemeinsamen Einkauf, etwa bei Diesel. Von gegenseitigen Erfahrungen profitieren die beteiligten Landwirte zum Beispiel bei der biologischen Bekämpfung des Maiszünslers und bei der Hilfestellung zur Erfüllung der neuen Düngeverordnung. Bei der Mitgliederversammlung des "Maschinerings Kreis Konstanz" präsentierte der neue Geschäftsführer Armin Herlan den Geschäftsbericht 2017 mit einem aktuellen Verrechnungswert von etwas mehr als 2,8 Millionen Euro, wobei der gemeinsame Einkauf mit 950 000 Euro, der Maschinenaustausch mit 600 000 Euro die größten Geschäftsfelder darstellen.

Auch die gewerblichen Dienstleistungen, die von Mähen, über Heckenschneiden und Baumpflege bis hin zum Winterdienst reichen, sind mit knapp 500 000 Euro von großer Bedeutung. Dem Maschinenring Konstanz gehören derzeit 475 Mitglieder an, wovon 420 Landwirte sind. Bei der Mitgliederversammlung fanden auch Neuwahlen statt, wobei der Vorsitzende Roland Graf sowie die Stellvertreter Thomas Butscher und Gerrit Weber in ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden. Bei den fünf Beiräten stellte sich Martin Kuppel nicht mehr zur Wahl. Ihn ersetzt Alexander Schlenker aus Rielasingen. Die anderen Beiräte, Petra Precht, Martin Rutscher, Robert Jäckle und Peter Osswald, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Im Mittelpunkt der Versammlung stand Engelbert Dreher, der nicht nur 38 Jahre lang als Geschäftsführer die Geschicke des Maschinenrings Kreis Konstanz mitbestimmte, sondern ihn mit aufbaute.

Thomas Hepperle, Leiter des Landwirtschaftsamtes Stockach, beschrieb den ehemaligen Geschäftsführer, der seit dem 1. August 2017 seinen Ruhestand genießt, als Mann, der Entscheidendes für den Maschinenring geleistet hat. Bewegend war die Laudatio, die Klaus Hall, der Geschäftsführer des benachbarten Maschinenrings Schwarzwald Baar, auf seinen Freund und Kollegen hielt und von den schwierigen Anfängen in den 70er Jahren erzählte, als Engelbert Dreher und er sogar auf Bezahlung verzichtet hätten, um die ihre Maschinenringe nach vorne zu bringen. Hall berichtete aus der Biografie des Geehrten, der mit 18 Jahren die Verantwortung für den elterlichen Betrieb übernahm, 1974 den Abschluss zum Landwirtschaftsmeister machte und 1980 seine Doris heiratete, ein Glücksfall, wie Klaus Hall es bezeichnete. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor und bislang fünf Enkelkinder. Engelbert Dreher bedankte sich mit den Worten: "Ich hab's gern gemacht und wir hatten auch gemeinsamen Erfolg". Er wünschte seinem Nachfolger, dem neuen Geschäftsführer des Maschinenrings Kreis Konstanz, Armin Herlan, eine glückliche Hand.