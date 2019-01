Im Team des Kulturzentrums Gems gibt es ein neues Gesicht. Corinna Kraft hat für ein Jahr die Arbeit von Gaby Bauer übernommen, da diese ein Sabbatjahr macht. Außerdem ist Gaby Bauer Mitglied in der Jury des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises. Der SÜDKURIER sprach mit beiden Frauen über ihre Arbeit, neue Pläne und Entwicklungen.

Eigentlich kam Corinna Kraft mehr durch einen Zufall an die Stelle in der Gems. "Eine Freundin hatte in der Gems einen Aushang gesehen, dass eine befristete Stelle frei ist und mir gesagt: Die suchen genau Dich", erzählt Corinna Kraft. Die ausgebildete Pressereferentin, die in Engen lebt, hatte ein witziges Anschreiben aufgesetzt, in der Künstler, mit denen sie Kontakt hatte, mit ihren Referenzen zu Wort kamen. Denn acht Jahre lang hat sie ehrenamtlich die Sparte "Jazz" bei der Engener Stubengesellschaft betreut. "Wir hatten vier Bewerbungen, aber die von Corinna Kraft hat uns am meisten überzeugt", so Gaby Bauer.

Corinna Kraft hat den Schwerpunkt Musik

Nun kommt die auf ein Jahr befristete Stelle in der Gems Corinna Kraft gerade recht. Ihre beiden Söhne sind mit elf und 15 Jahren aus dem Gröbsten raus, sodass ein fester Job gut in den Plan passt. "Ich werde dieses Jahr 50 und freue mich auf die neue Aufgabe", so Corinna Kraft. Sie will sich vor allem um den Bereich Musik kümmern. Für 2019 ist das Programm in trockenen Tüchern. Jetzt geht es bereits um die Veranstaltungen im Jahr 2020.

Am 1. Januar hat das Sabbatjahr von Gaby Bauer begonnen. "Ich wollte das schon lange machen und nun ist der richtige Zeitpunkt", sagt die 55-Jährige. Seit 1991 arbeite sie im Kulturzentrum Gems. Eine Auszeit mit Zeit für andere Dinge sei mal ganz gut. Auch sei der Blick aufs Kulturzentrum durch eine neue Mitarbeiterin sicherlich gut.

Gemeinsame Fahrt zur Kleinkunstbörse

Doch zunächst einmal ist noch was anderes Neues an Gaby Bauer herangetragen worden. Anfang Dezember erhielt sie einen Anruf, dass sie in die Jury des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises berufen wurde. "Das ist eine große Ehre für mich", so Gaby Bauer. Ansonsten möchte sie sich 2019 Zeit für Verwandte nehmen, die teilweise weiter weg wohnen.

Eine Geschichte macht sie aber noch gemeinsam mit Corinna Kraft. Sie fahren zur internationalen Kulturbörse vom 20. bis 23. Januar in Freiburg. Dabei kann sie Corinna Kraft nicht nur den Agenturen vorstellen, sie können sich zu zweit dann auch besser in den verschiedenen Kulturbereichen umschauen, um potenzielle Künstler für das Kulturzentrum zu finden. "Wir wollen die Musik stärker in den Vordergrund stellen", ist ihre gemeinsame Vorstellung. Gaby Bauer hat sich mehr dem Kabarett verschrieben, bei Corinna Kraft ist es eher die Musik. Somit passt diese Kombination bestens zusammen. Wenn Gaby Bauer Anfang 2020 nach dem Sabbatjahr wieder einsteigt, will die Gems eine halbe Stelle schaffen, damit Corinna Kraft dabei bleiben kann. Das sei eine tolle Option, so Corinna Kraft.