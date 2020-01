von SK

Beamte des Polizeireviers Singen haben am Dienstag gegen 22.15 Uhr in der Rielasinger Straße die Insassen eines Autos mit ausländischem Kennzeichen kontrollieren wollen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Nachdem die Polizisten Cannabisgeruch aus dem Auto wahrgenommen hatten, baten sie die beiden Insassen auszusteigen, um sie zu durchsuchen. Nachdem der Beifahrer ausgestiegen war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Hegautower. Ein Beamter nahm die Verfolgung auf, eine Fahndung wurde ausgelöst.

Da er sich in Singen vermutlich nicht auskannte, rannte der 28-Jährige in Richtung Polizeirevier unmittelbar in die Hände von zwei Beamten, die am Hoftor des Reviers warteten und ihn festnahmen. Auf dem Fluchtweg stellten die Polizisten eine geringe Menge Cannabisblüten fest, welche der unter Drogeneinfluss stehende Mann auf seiner Flucht vermutlich weggeworfen hatte. Der 24-jährige Fahrer wählte eine andere Strategie als sein flüchtender Kollege: Er gab unterdessen freiwillig eine geringe Menge Betäubungsmittel an die Beamten heraus.