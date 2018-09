Singen vor 1 Stunde

Dreister Diebstahl eines Autoschlüssels

Wenig Hemmungen zeigten der oder die Täter, die am Dienstag zwischen 17.25 und 18.10 Uhr im Hallenbad in der Waldeckstraße einen Kleiderspint in der Männerumkleidekabine aufbrachen und nach weiteren Angaben der Polizei einen Autoschlüssel aus dem Schrank entwendeten.