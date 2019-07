von SK

Erstaunt bemerkte ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Georg-Fischer-Straße den Diebstahl von Kompletträdern an insgesamt sieben Fahrzeugen. Wie die Polizei in einem Pressetext informiert, haben unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag,17 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses an sechs Neuwagen und einem Gebrauchtfahrzeug die Räder abmontiert und entwendet. Die Fahrzeuge ließen sie auf alten Reifen oder aufgebockt auf Keilen zurück. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehr als 21 000 Euro. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen unter (0 77 31) 88 80 zu wenden.