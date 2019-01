Gleich dreimal tauchte Anfang Januar das Wort "mehr" in meiner gedanklichen To-Do-Liste auf: Mehr Sport, mehr Musik, mehr Lesen. Immerhin, so viel habe ich aus den Vorsätzen der Vergangenheit gelernt: Wer keine Ziellinie vor Augen hat, wird schneller müde. Deshalb sind meine "mehrs" dieses Jahr an konkrete Ziele geknüpft.

Ziel Eins: die Boulderhalle. Einmal pro Woche an den Wänden, die Muskelkater verheißen, abhängen. Das ist mir auch fast gelungen – drei Januartage habe ich kraxelnd verbracht. Ziel Zwei: Die tägliche Zugfahrt in Lektüre vertieft zu verbringen. Okay, da ist Luft nach oben. Sollte Ihnen im Seehas ein 29-Jähriger auffallen, der keine Romane liest, sondern WhatsApp-Nachrichten versendet, geben Sie ihm getrost einen Klaps auf den Hinterkopf.

Meinung 20 Mal weniger – warum es hilft, sich realistische Vorsätze zu machen von Isabelle Arndt Das könnte Sie auch interessieren

Kommen wir zu Ziel Drei. Zusammen mit meiner Youtube-Lehrerin Cynthia Lin lebe ich seit Januar den Vorsatz "Fünf Minuten Ukulele am Tag sind gut für Herz und Hirn". Immer ist auch das nicht umsetzbar, weil mein unmusikalischer Untermieter ab 21 Uhr Ruhe einfordert. Dafür haue ich aber am Wochenende umso länger in die Saiten. Mein Zwischenfazit: Bei zwei von drei Vorsätzen bin ich bisher ganz gut unterwegs. In Schulnoten ausgedrückt heißt das – frei nach Donald Trump – eine Eins Plus.