Es herrscht emsige Betriebsamkeit im Eichenhain auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau. Zahlreiche helfende Hände sorgen dafür, dass das idyllische Areal direkt neben der Aach gelegen in wenigen Tagen aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wird. Denn hier wird von Donnerstag, 11., bis Samstag, 13. Juli, das erste Weinfest auf Singener Gemarkung stattfinden. Noch lässt sich nicht erahnen, wie lauschig das Plätzchen in wenigen Tagen sein wird, doch bis zum Donnerstag wird sich dies ändern, wie Thomas Spörrer, Frank Schuhwerk und Kay Brüggemann von der veranstaltenden Vulcano GbR beim Pressetermin betonen: „Die Atmosphäre des Platzes ist gigantisch. Er ist für das erste Singener Weinfest ein echter Glücksgriff“, sagt Thomas Spörrer.

Dabei geholfen, den Eichenhain als Veranstaltungsort zu finden, haben Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin von Singen aktiv, und Regine Achatz von der Stadt Singen. „Für uns war es wichtig, dass das Weinfest authentisch ist. Dies hängt natürlich viel mit unseren lokalen Weingütern und regionalen Produkten zusammen“, sagt Claudia Kessler-Franzen.

Der Eichenhain ruft

Fünf natürliche Eingänge gibt es zum Eichenhain. Während sich die Sitzmöglichkeiten in der Mitte des Geländen befinden werden, sorgen die ringsherumstehenden Holzhütten für die Verpflegung. Zur Aach hin soll zudem ein Stehbereich entstehen, an den eine Bühne angrenzt. Im Zentrum des Eichenhains soll bis zur Mitte der Woche ein Holzstamm aufgestellt werden, mithilfe dessen ein Sternenhimmel samt Lichterketten über das Areal gespannt werden soll. „Neben optimaler verkehrstechnischer Anbindung war die Atmosphäre entscheidend“, sagt Schuhwerk. Brüggemann ergänzt: „An einem lauschigen Sommerabend spenden die Eichen kühlen Schatten und die Lage direkt an der Aach sorgt für das gewisse Etwas. Und das alles natürlich mit Blick auf den Hohentwiel.“

Parken und Verkehr

Verkehrstechnisch liegt der Platz günstig: Besucher können mit dem Zug kommen, da die Haltestelle Landesgartenschau nur wenige Gehminuten entfernt ist. Parkplätze gibt es auf der Offwiesen. Und für die Fahrradfahrer wird es einen Abstellplatz an der Ecke Schaffhauser- und Mühlenstraße geben. „Wir sind verkehrstechnisch sehr gut ausgestellt. Man muss nicht zwangsläufig mit dem Auto kommen“, sagt Schuhwerk.

Regionale Weine:

Weinfestbesucher erwartet die geballte Produktpalette der regionalen Winzer. „Dass der Hegau großartige Tropfen produziert, wollen wir einem großen Publikum zeigen“, sagt Schuhwerk, der im Winter auch den Hüttenzauber organisiert. Lisa Vollmayer vom gleichnamigen Weingut freut sich auf das erste Weinfest in Singen. „Wir wollen, dass sich das Fest etabliert. Schließlich ist der Hohentwiel der höchstgelegene Weinberg in Deutschland„, sagt sie. Sie sehe die Veranstaltung in Singen auch nicht als Konkurrenz zum eigenen Weinfest im August. „Das wird keine Schwierigkeiten geben, denn unser Fest ist einen Monat später, da gibt es keine Überschneidungen.“

Für Winzer Armin Zolg aus Gailingen bietet das Weinfest die ideale Möglichkeit, ein umfassendes Bild aller Winzer aus der Region zu bekommen. Laut Klaus Rebholz vom Weingut aus Liggeringen habe der Weinanbau in der Region mehr Aufmerksamkeit verdient: „Mit dem Weinfest können wir viele Weinfreunde ansprechen.“

Sicherheit geht vor

Wie Thomas Spörrer im Gespräch berichtet, bietet der Eichenhain Platz für 3000 bis 4000 Besucher. „Das Areal ist aus sicherheitstechnischen Gründen unproblematisch“, sagt er. Dafür sorgen auch die vielen Fluchtwege. Wie bei Großveranstaltungen üblich, setzen die Verantwortlichen auf einen Sicherheitsdienst. Zudem werden Nachtwächter auf dem Areal patrouillieren.

Ein guter Tropfen braucht sein Glas

Natürlich hat auch das Singener Weinfest sein eigenes Glas – mit eingebranntem Emblem. Es kann für 3,50 Euro erstanden werden. Und das Gläschen ist ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung, wie Spörrer betont, denn der angebotene Wein wird nur in diesem Weinglas verkauft. Und noch eines ist den Verantwortlichen wichtig hervorzuheben: Der Wein soll im Mittelpunkt stehen. Deswegen wird auch kein Bier ausgeschenkt.

Rund um den Wein

Die Verpflegung kommt von regionalen Partner. Natürlich wird es auch antialkoholische Getränke und Cocktails geben. Und für Unterhaltung sorgen Live-Musik-Bands. Die Veranstalter kündigen auch eine kleine Oldtimer-Ausstellung und Kinderunterhaltung an. Außerdem gibt es dann Picknickdecken zum Ausleihen. „Das Weinfest soll mit seinem familiären Charakter überzeugen“, betont Kay Brüggemann.