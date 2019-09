von Sandra Bossenmaier

Die Sonne meinte es gut mit den Drachenfest-Besuchern, der Wind mit den Drachen eher weniger. Mühsam schlängelten sich die Drachen nur knapp über dem Boden und wollten nicht so richtig in die Höhe steigen. Dem Drachenfest auf der Aktionswiese des ehemaligen Landesgartenschaugeländes schadete der fehlende Herbstwind dennoch nicht.

Die wärmende Sonne lockte die Familien in den Park, die Stimmung war entspannt und so manche Eltern machten es sich auf Decken im Schatten gemütlich, während die Kinder unverdrossen versuchten, ihre Drachen steigen zu lassen. Zu bewundern gab es farbige Quallen, mächtige Adler, rote Vögel und bunt gemusterte Drachen aller Art.

„Birdman“ aus 500 Einzelteilen

Thomas und Dagmar Leible aus Worblingen waren wie jedes Jahr mit ihren bunten selbstgebauten Drachen vor Ort und zogen die Blicke auf sich, genauer auf ihre Drachen.

Thomas Leible aus Worblingen hält seinen selbst gebauten Birdman fest in den Händen. Gemeinsam mit seiner Frau Dagmar hat er ein Jahr lang daran gearbeitet. | Bild: Sandra Bossenmaier

Für die Fertigstellung ihres Birdman, eines übergroßen, fliegenden Vogelmännleins, hatten die beiden ein Jahr gebraucht. Über 500 Einzelteile mussten genäht und anschließend zusammengefügt werden. Das Ehepaar Leible pflegt das Drachenbauen als gemeinsames Hobby und stand gerne mit Rat zur Seite, wenn jemand Hilfe brauchte.

Bewegung in der Natur

Dass der Wind für ein erfolgreiches Drachentreiben am Himmel fehlt, kennt Thomas Leible vom Drachenfest im Stadtpark. Das sei auch in den letzten Jahren schon so gewesen, aber nicht weiter schlimm.

Wichtig an einem solchen herrlichen Spätsommertag sei, dass die Kinder in der Natur seien und sich dabei bewegen würden. Die strahlenden Kinderaugen, wenn die Drachen zumindest ein wenig fliegen, seien der schönste Lohn an einem solchen Tag.

Erinnerungen an die Kindheit

Es ist schon eine Weile her, dass Peter Ternes aus Singen selbst Drachen gebaut hat. Der heute Mittsiebziger ist in einer Zeit aufgewachsen, in der es nicht viel zu kaufen gab. Erst recht keine Drachen, diese musste er selbst bauen, erinnert er sich an seine Kindheit zurück. Vom Schreiner hatte er dünne Latten, die mit Holzleim zu einem Kreuz zusammengeklebt und dann mit buntem Pergamentpapier vom Buchhändler bespannt wurden. Das seien superstabile Drachen gewesen, erinnert er sich.

Zum Drachenfest im Stadtpark hatten er und seine Enkelkinder eine Auswahl verschiedener Drachen mitgebracht. Wie man diese am besten steigen lässt, konnte der Großvater den Kindern zeigen. Gemeinsam versuchten sie, ihren Drachen so hoch wie möglich zu ziehen, um zumindest etwas Wind zu haben.

Lothar und Lena Reckziegel versuchen, ihren Drachen fliegen zu lassen.

Die fünfjährige Lena aus Gottmadingen war mit ihrem Opa Lothar Reckziegel aus Worblingen da. Gemeinsam hatten sie Spaß, auch wenn Lenas schöner Drache nicht weit fliegen wollte.

Erste Begegnung mit Flugdrachen

Für den siebenjährigen Mohamed Almezure aus dem Irak war es nicht leicht, einen Drachen in die Luft zu bekommen. Noch nie in seinem jungen Leben hatte der freundliche Junge einen solchen in der Hand gehabt.

Der siebenjährige Mohamed Almezure aus dem Irak hat zum ersten Mal in seinem Leben einen Flugdrachen in der Hand. | Bild: Sandra Bossenmaier

Hans-Peter Storz, zweiter Vorsitzende des Stadtparkfördervereines, gab ihm Tipps zur besseren Handhabung. Auch wenn das mit dem Höhenflug nicht so richtig klappen wollte, hatte Mohamed Spaß daran, über die Wiese zu laufen und mit anderen Kindern zu spielen.