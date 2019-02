von SK

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es laut Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Georg-Fischer-Straße in Singen.

Grundlos sei es zum Streit gekommen, wie es im Polizeibericht heißt. Dennoch eskalierte die Auseinandersetzung. Der Streit habe dazu geführt, dass ein alkoholisierter 45-Jähriger einem ebenfalls alkoholisierten 31-Jährigen eine Glasflasche auf dem Kopf schlug.

Der jüngere Mann erlitt durch den Glasbruch mehrere tiefere Schnittwunden im Kopfbereich. Er musste laut Polizei ärztlich im Klinikum versorgt werden.