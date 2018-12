Singen Der Singener Hüttenzauber ist eröffnet rund um das Rathaus findet der Markt bereits zum fünften mal statt – wir haben die schönsten Bilder

50.000 Lichter und Lichterketten verwandeln den Hohgarten in ein funkelndes Lichtermeer, in den urigen Holzhütten haben es sich die Händler eingerichtet neben dem Karussell für die kleinen Besucher wer es etwas zünftiger mag geht in die Almhütte hier gibt es neben kulinarischen leckereien auch live Musik ein Treffpunkt mit Spass Faktor.