von SK

Die Polizei such Zeugen zu einer Körperverletzung in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr in einer Diskothek in der Georg-Fischer-Straße. Zwischen einem 23-Jährigen und einem Unbekannten war es laut Polizei auf der Tanzfläche zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Daraufhin sei ein weiterer unbekannter Mann auf den jungen Mann zugegangen, habe ausgeholt und ihm unvermittelt ein Longdrinkglas auf den Kopf geschlagen. Hierdurch erlitt der 23-Jährige eine Platzwunde und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor: Der Mann ist 1,80 groß, muskulöse Statur, kurze braune Haare, weiße Oberbekleidung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu informieren.