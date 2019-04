von SK

Der Mann war in der Werner-von-Siemens-Straße in Singen unterwegs, um Brot an einen Imbiss auszuliefern. Als er das Brot auslud, traten fünf männliche Discobesucher im Alter zwischen 21 und 25 Jahren an ihn heran. Wie die Polizei mitteilt, gaben die Männer an, den Fahrer nach einer Mitfahrmöglichkeit fragen zu wollen. Da dieser im Auto saß, öffneten sie die Beifahrertür. Der 74-Jährige zog daraufhin die Waffe und bedrohte die Gruppe, bevor er in Richtung Georg-Fischer-Straße fuhr. Dort nahmen Polizisten ihn vorläufig fest, die Ermittlungen dauern an.