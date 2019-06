von SK

Eine unbekannte Täterin hat einer 27 Jahre alten Frau am Montag gegen 13 Uhr auf dem Gehweg im Bereich Pfaffenhäule/Haltestelle Singen Industrie mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, waren beide Frauen zuvor wegen einer Kleinigkeit im Zug in Streit geraten. Als sie an der Haltestelle ausstiegen, folgte die Unbekannte der 27-Jährigen und schlug ihr von hinten mit der Faust oder einem Gegenstand auf den Hinterkopf und Rücken. Trotz Fahndung konnte die Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden, teilt die Polizei mit.

Zeugen werden gesucht

Beschrieben wird sie wie folgt: etwa 25 Jahre, 170 Zentimeter groß, dunkelhäutig, rot/lila gefärbte Haare mit vielen geflochtenen Zöpfen. Sie trug ein weißes Top und eine kurze Hose. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Singen unter (0 77 31) 88 80 zu informieren.