Sie waren mehr als 30 Musiker, die in wechselnden Besetzungen über 24 Jahre für vollbesetzte Hallen im Hegau, der Schweiz, im Breisgau und am Bodensee sorgten. Wer seine Jugendjahre zwischen 1968 und 1992 und am Wochenende nicht ausschließlich im eigenen Zimmer verbracht hat, dem braucht man über die Dominos eigentlich nicht viel zu erzählen. Spannend ist ihre Bandgeschichte aber allemal.

Sie beginnt im Revolutionsjahr 1968. Damals kam Karl M. Schütz – Bassist aus Überlingen am Ried – auf die Idee, zusammen mit dem Steißlinger Gitarristen Ewald Dawid, mit Bernd Sauter aus Friedingen am Schlagzeug und dem Singener Dieter Freitag an der Orgel eine Band zu gründen. Ihr Plan: Die Altersgenossen mit Tanzmusik versorgen. Und weil zu dieser Zeit Gruppen aus Amerika und England in waren, brauchte man einen englischen Namen – im besten Fall einen, den auch ein Hegauer aussprechen kann. Die Wahl fiel auf The Dominos. So hieß die Formation bereits, als sich Sänger Hardy Bergen wenig später anschloss.

Ein überzeugendes Casting

Die Dominos entwickelten sich schnell zum Publikumsmagneten. Als Karl-Heinz Geigges Anfang der Siebziger dazu stieß, musste er seine Fähigkeiten an der Orgel schon in einer Art Casting unter Beweis stellen. "Hardy wollte sehen, ob ich singen kann und zur Band passe", erinnert sich der Multi-Instrumentalist, der auch an Posaune, Gitarre und Akkordeon eine gute Figur abliefert. Anscheinend passte es – fast zehn Jahre blieb der großgewachsene Mann ein Domino.

Fast ein ganzes Jahrzehnt bediente Karl-Heinz Geigges die Tasten seiner Hammond-Orgel im Dienste der Dominos. An die Zeit mit den Bandkameraden erinnert er sich gerne – besonders an die Auftritte in der Eichendorffhalle in Gottmadingen. | Bild: privat

Geigges blieb nicht der letzte Neuzugang: Ende der Siebziger verstärkten ein Trompeter und ein Saxofonist die auf sieben Musiker angewachsene Besetzung. Wo man anfangs noch Schlager wie "Mendocino" nachgespielt hatte, wagten sich die jungen Männer mit den verwegenen Bärten jetzt an Songs von Gruppen wie Chicago heran. Nicht nur die Zahl der Mitglieder nahm zu, auch die der Auftritte.

Roadies, ein LKW und Verträge

Vier zupackende Helfer kümmerten sich um Auf- und Abbau von Verstärkern und Musikanlage, in die man zwischenzeitlich 150.000 Mark investierte. Ein Lastwagen beförderte das Equipment zwischen den Hallen der Region hin- und her. Professionell auch der Zeitplan, dem sich die Band unterwarf: "Zweimal in der Woche wurde geprobt und jedes Wochenende ein bis zwei Auftritte gespielt", sagt Karl-Heinz Geigges. Damals noch BWL-Student war der spätere Geschäftsführer des Modehauses Fischer dafür zuständig, die Verträge mit den Veranstaltern auszuhandeln. In einem Zeitungsartikel von 1977 wird er als "Terminjäger, Kontaktpartner und Manager" der Gruppe beschrieben.

Zu dieser Zeit herrschte reger Austausch in der Szene. "Mit dem Falko Illing Sextett und Crusade waren wir befreundet", erzählt Geigges. Ob man sich auch abgesprochen hat, was Gagenforderungen betrifft? Der Ex-Manager schmunzelt nur.

In diesem Jahr wird Karl-Heinz Geigges 70. Für den SÜDKURIER hat er noch einmal in alten Zeitungsartikeln und Fotos gestöbert. | Bild: Arndt, Isabelle

Ausführlicher spricht er über das, was sich auf der Bühne abspielte. Das Repertoire der Dominos reichte von romantischen Songs wie "Mandy" oder "He ain’t Heavy" bis hin zu flotteren Nummern der Beatles, der Doors und Pink Floyd. "Oft haben wir unsere Konzerte mit 'Have you Heard About the Lonesome Loser' von der Little River Band eröffnet", berichtet Geigges. "Unser Vorteil war, dass wir alle singen konnten", erinnert er sich an solche mehrstimmig vorgetragenen Arrangements. Den Stil der Gruppe fasst der 69-Jährige so zusammen: "Was wir gespielt haben, war aktuell, tanzbar und anspruchsvoll."

Nach dem Ausstieg von Sänger Hardy Bergen und mehreren Besetzungswechseln endete die Bandgeschichte 1992. Aber wie heißt es in einem SÜDKURIER-Artikel sieben Jahre später? "Die Dominos fallen nicht so schnell um." 1999 wurde die Gruppe zur Lieblingsband der SÜDKURIER-Leser im Hegau gewählt. Und im gleichen Jahr feierten die Dominos im Rahmen der SWR 1 Legends-of-Pop-Party in der Singener Scheffelhalle ein einmaliges aber viel umjubeltes Revival.

