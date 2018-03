Singen Diebesbande landet im Fahndungsnetz der Singener Polizei

Aggressive Ladendiebe konnten nach einem Beutezug in Singen in Hilzingen geschnappt werden.

Eine Diebesbande konnte die Polizei am Samstag im Zuge eines Großeinsatzes nach einer Beutetour in Singen in Hilzingen schnappen. Obwohl der Diebstahlserie nicht unbeobachtet blieb, gelang einer 55-jährigen Frau und ihrem 49-jährigen Begleiter zunächst die Flucht mit ihrem Fahrzeug. Sie wurden jedoch laut Polizei wenig später durch eine Streife im Bereich Hilzingen im Zuge der Fahndung ermittelt und vorläufig festgenommen. Eine weitere 45 Jahre alte mutmaßliche Tatbeteiligte konnte am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr bereits in Singen festgehalten werden. Einem Mitarbeiter eines Drogeriemarkts an der August-Ruf-Straße kam das Trio verdächtig vor und er nahm die Verfolgung auf. Dort konnte der Kaufhausdetektiv beobachten, wie die Frauen ein weiteres Geschäft betraten und, während der Begleiter davor wartete, kurz danach mit gefüllten Taschen wieder verließen. Als sie in der Freiheitstraße mit ihrem Auto davon fahren wollten, sprach der Verfolger das Trio an, um sie an der Flucht zu hindern. Dabei entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der er laut Polizei am Finger verletzt wurde. Er konnte eine Frau, so wie eine Handtasche, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Wie es im Polizeibericht heißt, wurden in den Handtaschen der beiden Frauen Bekleidungsgegenstände und weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls übernommen. Zeugen, die die Geschehnisse beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.