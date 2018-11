von SK

Frau Klopfer, Sie waren unter den ersten Kindern, die 1928 im Singener Krankenhaus geboren sind. Gibt es noch Erinnerungsstücke und welche Erinnerungen haben Sie an das Krankenhaus?

Ich wurde damals im Krankenhaus getauft und ich habe noch die Taufurkunde, die unter anderem von Pfarrer August Ruf unterschrieben ist. Meine Geburt war, wie man mir berichtete, ein Kaiserschnitt. Wenn ich ans Krankenhaus denke, das ich über die Jahre immer mal wieder besuchen musste, fällt mir nur auf, dass ständig um- und angebaut wurde. Da ist fast keine Abteilung mehr, wo sie früher war.

Der Geburtsschein mit Taufurkunde belegt Geburt und Taufe im Singener Krankenhaus. | Bild: Tesche, Sabine

Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken?

Ich wurde 1935 in der Ekkehardschule, die eine Volksschule war, eingeschult und 1943 entlassen. Danach mussten wir bei Offenburg ein Jahr lang Arbeitsdienst verrichten. Wir haben in Baracken gewohnt und ich musste in einer Gärtnerei beim Gemüseanbau helfen. Danach wollte ich auf die Handelsschule, doch wegen des Kriegs haben alle Schulen zugemacht und wir mussten in der Rüstungsindustrie arbeiten. So kam ich nach Gottmadingen zu Fahr und habe Granaten gebaut.

Wie ging es bei Ihnen mit Schule und Beruf weiter?

Ich konnte nach dem Krieg 1946 die Handelsschule beenden und bin dann bei Fahr als Bürogehilfin und Stenotypistin für 50 Mark im Monat in die Lehre gegangen. Damals waren, anders als heute, die Lehrstellen rar und ich war froh, etwas gefunden zu haben. Später arbeitete ich in der Spedition von Fahr und konnte bei der Fahrschule der Maschinenfabrik den Führerschein machen. Das war ungewöhnlich für eine Frau! Nach drei Fahrstunden hatte ich den Führerschein und gekostet hat er 193 Mark. Bei Fahr habe ich auch meinen Mann kennengelernt, 1957 geheiratet und bin 1958 nach Gottmadingen gezogen. Ich hatte alles, was ich mir erträumt hatte.

Die Musik hat Sie ein Leben lang begleitet und ist bis heute Ihre große Leidenschaft. Wie hat das angefangen?

Mit zehn Jahren bekam ich Geigenunterricht. Das war ein großes Glück, dass meine Eltern mir das ermöglichten. Ich kann das allen Eltern nur sagen: Wenn Ihr Kind eine Begabung für Musik hat und Sie Unterricht bezahlen können, dann lassen Sie es ein Instrument spielen. Es ist ungeheuer bereichernd.

Sie haben später im Singener Instrumentalverein und in Gottmadingen gespielt.

Ich kam nach dem Krieg 1947 als eine von zwei Frauen in den Singener Instrumentalverein, genannt Instru. Das war vorher ein reiner Herrenclub. Er war mit der Stadtmusik nach dem Krieg einer der ersten musikalischen Kulturträger der Stadt. Wir hatten viele tolle Konzerte. Zum Beispiel ein großes Opernkonzert in der Scheffelhalle mit dem Männergesangverein, einem Männerchor aus Konstanz und Solisten. Wir haben bei vielen lokalen Anlässen, wie zum Beispiel im Aachbad, zu eine „Serenade“ gespielt, wo wir von vielen Schnaken begleitet wurden. Außerdem traten wir an den Festtagen in den Kirchen in Singen und Gottmadingen auf. 1953 feierte der Instru in der alten Turnhalle in der Friedingerstraße mit einem Symphoniekonzert sein 50. Jubiläum.

Spielen Sie heute noch?

Nein, meine Hände machen nicht mehr mit. Ich habe meine Geige der Musikschule westlicher Hegau vermacht. Damit ein Kind, das nicht das Geld hat, Geige lernen kann. Aber ich besuche nach wie vor viele Konzerte in München oder Luzern und habe viele weltberühmte Dirigenten gehört.

Wie haben Sie sich Ihren Optimismus und Ihre Lebensfreude bewahrt?

Neben der Musik bin ich immer gern Ski gefahren. Die Skiausflüge in den Schwarzwald oder in die Berge waren unser Urlaub. Ich war im Rollschuhclub des Turnvereins und spielte dort auch Theater. Da haben wir viel gelacht. Außerdem war ich im Stenografenverein, dort gab es damals einen Stenografentag mit Wettschreiben, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich habe immer viel unternommen und mir meinen Humor bewahrt.

Fragen: Jacqueline Weiß

Zu Person und Verein Lydia Klopfer ist im November 1928 als Lydia Müller im Singener Krankenhaus geboren. Sie wuchs in dem Haus an der Ecke Ekkehard-/Augustrufstraße auf, in dem heute der Tchibo-Laden ist und das damals „Hochhaus“ genannt wurde. Klopfer zog 1958 nach Gottmadingen, wo sie 60 Jahre lang wohnte. Jetzt lebt sie in Singen im Betreuten Wohnen. Der Instrumentalverein: Der Singener Verein wurde 1903 gegründet. Nach dem Krieg wurden Rosmarie Bechthold und Lydia Klopfer in den „Herrenclub“ aufgenommen und spielten dort Geige. Viele Konzerte in großem und kleinen Rahmen spielte der Instru, nicht nur in Singen, sondern im ganzen Hegau. Nachdem der Dirigent Ludwig Stock 1971 in den Ruhestand gegangen war, übernahm Fritz Dobler, der auch die Musikschule leitete. Anfang der 70er-Jahre ging Lydia Klopfer in den musikalischen Ruhestand. Der Instru löste sich in den 70er-Jahren auf, einige Mitglieder gingen zum neu gegründeten „Collegium Musicum“.

