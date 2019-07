von Susanne Schön

112 Abiturienten in sechs Klassen haben an der Robert-Gerwig-Schule ihr Abitur gemacht. Darunter waren viele Preisträger, etwa Jette Schopf und Marco Haug mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Die Schüler gestalteten ihren Abiball in der Stadthalle selbst.

Natürlich benötigt alleine das offizielle Prozedere mit Fototermin und Zeugnisübergabe bei 112 Abiturienten schon eine ganze Weile, doch ließen diese es sich nicht nehmen, einmal emotional auf ihre gemeinsame Schulzeit zurückzublicken. Sie dankten den Lehrern für zugesprochenen Mut, die Unterstützung und auch für die nötige Strenge, die es manchmal doch gebraucht habe.

Zum Schluss geht‘s zur After-Show-Party in die Disco

Die Schüler trafen sich bereits um 17 Uhr zum Fototermin und um Mitternacht ging es zur „After-Show-Party“ in die Disco. Dazwischen lagen nicht nur Sektempfang, Buffet sowie Zeugnis- und Preisverleihung. Nachdem Lena Fancellu alle begrüßt hatte, übergab sie das Wort an Schulleiterin Karin Schoch-Kugler.

Sie gab den Notendurchschnitt aller Prüfungen mit 2,5 bekannt. Zudem gab sie Einblicke in die Befragung aller Abschlussklassen. 88 Prozent hätten sich an der Schule sehr wohl oder wohlgefühlt. 89 Prozent waren der Meinung, dass das Zusammenleben zwischen Lehrern und Schülern tolerant und verständnisvoll sei. Ebenfalls 89 Prozent glaubten, sie hätten auf der Schule viel bis sehr viel gelernt.

Bei so viel Zufriedenheit würden folgerichtig sogar 97 Prozent die Robert-Gerwig-Schule weiterempfehlen. Nach dem Abitur müssen die Schüler nun diesen Wohlfühlbereich verlassen und ihr „eigenes, einzigartiges Leben selber in die Hand nehmen“, so Schoch-Kugler.

Gerwig-Schule bei bundesweitem Wettbewerb unter den ersten 15

„Die Institution Schule muss auch immer wieder überprüfen, wie gut sie ist in ihrer Arbeit. Aus diesem Grund haben wir uns dieses Schuljahr für den Deutschen Schulpreis beworben, um die Qualität an unserer Schule von außen beurteilen zu lassen“, erklärte die Schuleiterin. Man sei als eine der besten 15 Schulen Deutschlands nach Berlin zur Preisverleihung gefahren. Unter den 15 sei man die einzige berufliche Schule gewesen. In Berlin habe man zwar nicht gewonnen, doch wertvolle Erkenntnisse und ein zweijähriges Schulbegleitprogramm gewonnen.

Kritik in der Abi-Rede

Die Abi-Rede hielt Christina Zent für ihre Mitschüler. Sie warf einen kritischen Blick auf Schulsystem und Gesellschaft. „Die meisten von uns haben die letzten 13 Jahre in einem 45-Minuten-Takt gelebt, sind morgens viel zu früh aufgestanden, haben hunderte von Heften vollgekritzelt, wochenlang gelernt. Unser Wissen wurde von Menschen, die wir gar nicht wirklich kennen, benotetet. Jetzt, 13 Jahre, in denen wir oft die Motivation und auch manchmal den Glauben an uns selbst verloren haben, später halten wir ein Blatt Papier in der Hand und werden in die Welt hinausgeschickt, ohne zu wissen wie die grundlegendsten Sachen funktionieren. Somit ja, Schule bedeutet nicht gleich Bildung und Schule definiert erst recht nicht ob man intelligent ist.“

In einer Welt, in der es vor Gericht oft keine Gerechtigkeit gebe und man mehr Zeit im Wartezimmer als beim Arzt verbringe, rief sie den Abiturienten zu: „Bevor wir aber die Welt verbessern, sollten wir erstmal bei uns selbst starten.“ Jede Generation, jeder Jahrgang und jeder einzelne solle dafür sorgen, dass das System grundlegend verändert werde.