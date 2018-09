Singen vor 3 Stunden

Die Teilnehmerliste für die Baustellenführung am Herz-Jesu-Platz ist voll

Für die Besichtigung der Baustelle am Herz-Jesu-Platz am Montag, 10. September, ist die maximale Teilnehmerzahl bereits erreicht, Anmeldungen sind also nicht mehr möglich.