Die Stiftung Liebenau feiert und rund 60 Gäste feiern mit: Beim traditionellen Sommerfest in der neuen Räumlichkeiten in der Singener Nordstadt zelebrierte die Einrichtung zehn Jahre ambulante Dienste im Kreis Konstanz und ehrte Gastfamilien, die seit fünf Jahren Kinder und Erwachsene mit Behinderungen aufnehmen und ihnen damit ermöglichen, in einer Familie zu leben.

Begonnen habe es im Februar 2009, als mit einer Förderung durch Aktion Mensch der Startschuss für den Aufbau der ambulanten Dienste und dem Angebot des Betreuten Wohnens in Gastfamilien gefallen sei, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Die damals drei Mitarbeiter der Stiftung Liebenau hätten sich sich auf die Suche nach passenden Familien gemacht, die Menschen mit Behinderung individuelle Unterstützung und persönliche Entwicklung in einem familiären Umfeld ermöglichen wollten.

Inzwischen betreuen acht Mitarbeitende mehr als 40 Menschen mit einer geistigen Behinderung oder psychischen Erkrankung, so die Stiftung. Auch die Angebotspalette sei erweitert worden. So sei das ambulant Betreute Wohnen für Menschen hinzugekommen, die alleine oder mit ihrem Partner in einer eigenen Wohnung wohnen und punktuell Unterstützung benötigen.

Im Rahmen des Angebots „Begleitete Elternschaft“ werden laut Pressetext Eltern oder Alleinerziehende mit Behinderung gemeinsam mit ihren Kindern in einer eigenen Wohnung professionell begleitet und im Familienalltag unterstützt.

Das diesjährige Sommerfest sei auch unter dem Zeichen der Offenheit und Inklusion gestanden und werde deshalb von Aktion Mensch gefördert. So seien neben den Gastfamilien und Klienten auch das unterstützende Umfeld der Gastfamilien sowie die Nachbarn des neu eröffneten Wohnhauses eingeladen worden. Auch der Spaß sei bei dem Fest nicht zu kurz gekommen.

Bei seinem Auftritt habe Zauberer Piccolo alle zum Lachen, Wundern und Staunen gebracht. Besonderen Applaus habe es für die fünf Jubiläums-Gastfamilien gegeben, bei denen sich Bereichsleiterin Susanne Kick bedankte: „Ohne Sie würden wir heute hier nicht stehen“, wird sie zitiert.