Die Singener SÖS stellt ihre Konzepte vor

Die Wählervereinigung "Singen ökologisch + sozial" (SÖS) ist der Neuling unter den Gruppierungen, die sich bei Wahl für den künftigen Gemeinderat in Singen am 26. Mai dem politischen Wettbewerb stellt. Am heutigen Donnerstag will die SÖS ihre Konzepte vorstellen, bei denen soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit Vorrang haben sollen.