Singen Die Sehnsucht der Menschen nach dem Glauben

Viele Besucher bei den Ostergottesdienste im Hegau. In der Singener Liebfrauenkirche gab es mehrer nächtliche Taufen. Der Tengener Pfarrer versucht das Mysterium der Auferstehung zu erklären

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten an Ostern steht die christliche Botschaft der Auferstehung Jesu. "Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen", rief Pfarrer Bernhard Knobelspies, als er – begleitet von einer großen Schar Ministranten – mit der am Osterfeuer entzündeten Osterkerze in die noch dunkle Kirche eintrat. Das Kerzenlicht wurde an die Gläubigen verteilt – und der Raum erhellte sich.

Ostern passe auch heute noch in den Alltag der Menschen, wenn die Botschaft Gottes Wege zum Leben erschließe, stellte Knobelspies in seiner Predigt zur Feier der Osternacht fest. Vor zahlreichen Gläubigen rief er in der Singener Liebfrauenkirche dazu auf, Mut zu haben und den Weg Gottes nachzugehen. "Probiert Ostern doch wenigstens aus", sagte er. Dann könne wahr werden, was sich viele wünschten und sie würden Ermutigung und Stärkung erfahren.

Bernhard Knobelspies ging auf oftmals bestehende Zweifel an der Auferstehung ein. In den Menschen würde zwar ein unbändiger Wunsch nach Leben – auch über den Tod hinaus – stecken. Trotzdem fragten sich viele, ob eine Auferstehung überhaupt möglich sei. "Doch Ostern fragt nicht danach, ob es möglich ist, denn Ostern ist die Botschaft Gottes, dass es nach dem Tod weitergeht", machte der Pfarrer deutlich. Jesus sei ein Anstifter zum Leben – für alle, die an ihn glauben würden. Die Botschaft Gottes sei ein unwiderrufliches Ja zu dieser Liebe, die Jesus den Menschen gezeigt habe: "Es ist eine Liebe, die niemanden ausgrenzt", sagte er. Bei Gott sei jeder Mensch in seiner Einmaligkeit angenommen und geliebt. Niemand habe das Recht, die Würde eines anderen in den Schmutz zu ziehen, betonte Knobelspies.

Alte Tradition

Gemäß einer uralten Kirchentradition fanden in der Liebfrauengemeinde mehrere Taufen in der Osternacht statt: Im Beisein der Besucher wurden zwei Kinder und zwei Erwachsene getauft. Außerdem gab es vier Firmungen. Der festlich gestaltete Gottesdienst wurde mit viel Musik gefeiert. Der Kirchenchor unter Leitung von Elmar Amann zeigte sich stimmlich sehr gut aufgelegt und beeindruckte auch mit modernem Liedgut. Ein Streichensemble bot eindrucksvolle musikalische Begleitung. An der Orgel brillierte Bezirkskantor Georg Koch.

Die Ostermesse, die Pfarrer Harald Dörflinger in der katholischen St. Laurentius-Kirche in Tengen zelebrierte, war sehr stimmungsvoll. Der gesamte Altarraum war in warmes Kerzenlicht getaucht, wobei die große Osterkerze, die in der Nacht zum Ostersonntag feierlich mit einer Flamme des Osterfeuers entzündet und in die Kirche getragen worden war, den Blickfang darstellte. Wie Pfarrer Dörflinger schon im Osterpfarrbrief geschrieben hatte, steht die Segnung und das Entzünden der Osterkerze mit ihren Symbolen, wie etwa dem Alpha und Omega, dem Kreuz und den Wachsnägeln, für das Heilswirken Gottes im Ostergeschehen von Tod und Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus. Die brennende Flamme auf der Kerze, so erklärte er in der Predigt, stehe dafür, dass das Licht Gottes das Dunkel der Herzen vertreibe und uns hell und fröhlich mache. Wo das Licht Gottes mit seiner Liebe in uns hineinleuchte, sei ein gutes Miteinander möglich: in unseren Familien, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz bis hin zu den Ländern und der großen Weltpolitik. Die Auferstehung Christi – nach dessen Tod am Kreuz – lasse sich mit menschlichem Denken nicht erfassen, so der Pfarrer. Es brauche die religiöse Dimension, dies zu glauben und zu sehen, dass es so sei. Weltweit würden sich die Gläubigen an Ostern mit dem Ruf "Der Herr ist auferstanden, Halleluja; der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja!" begrüßen. Pfarrer Dörflinger rief diesen Ostergruß während der Messe immer wieder den Gläubigen zu, die diesen dann in denselben Worten erwiderten.

Großen Anteil an der feierlichen Ostermesse hatte die "ökumenische Chorgemeinschaft" unter der Leitung von Ulrike Lohrer. Die Gemeinschaft setzt sich aus Sängerinnen und Sängern des Chores "Sine Odem" und des katholischen Kirchenchores zusammen. Ihr "Kyrie Eleison" von Felix Mendelssohn Bartholdy und das "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen" gehörten ebenso zu den musikalischen Höhepunkten, wie der Gospel "Oh Happy Day", der den fröhlichen Ausklang des Ostergottesdienstes bedeutete. Zum Schluss bedankte sich Pfarrer Dörflinger bei allen Helfern, beim Chor, beim Organisten Simon Weber und ein Dankeschön richtete er auch an die Ministranten, die ihn die Karwoche über bei allen Messen begleitet hatten. Die Gläubigen waren sehr zahlreich zur Ostermesse erschienen.

Taufe in der Osternacht

Die Taufe von Kindern und Erwachsenen in der Osternacht geht auf eine uralte Tradition zurück. In der römisch-katholischen Kirche ist die Osternacht der wichtigste Gottesdienst des Jahres. Seit dem zweiten Jahrhundert wurde nur zweimal im Jahr (am Vorabend des Oster- und des Pfingstfestes) getauft. Unabhängig davon, ob Taufen anstehen, wird an diesen Terminen immer noch das Taufwasser geweiht. Der Priester taucht die brennende Osterkerze als Symbol Christi in das Taufbecken. Mit dem Taufwasser werden die Gläubigen danach besprengt. (zöl)