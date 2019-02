Singen 12. Februar 2019, 16:38 Uhr

Die Macht der Magie

„Die Magier 2.0“, das sind Lars Ruth, Sam Cole, Christopher Köhler und „Swann“. Sie wollen am Valentinstag mit ihrer Bühnenshow das Publikum in der Gems in Singen verzaubern. Was an ihrem Programm so einzigartig ist, erzählte Christopher Köhler dem SÜDKURIER.