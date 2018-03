Singen Die Kunst der Eiermalerei

Barbara Hörth und Maria Käppeler aus dem Hegau pflegen nicht zur zu Ostern eine alte Tradition, sondern das ganze Jahr über. Doch zu Ostern haben ihre bunten Eier Hochkonjunktur

Das kleine Kunstwerk füllt gerade mal die Handfläche: Auf der Eierschale ist eine grüne Landschaft zu sehen, beim Drehen des Eies kommt ein Schäfer inmitten seiner Herde zum Vorschein. Auf einem anderen Ei ziehen sich Häuser rund ums Ei, erhaben ragt der Kirchturm über ein kleines Dorf. "Eier sind anders als Papier, man muss wegen der Perspektive immer die Rundung im Kopf haben", sagt Barbara Hörth aus Arlen. Gerade Linien seien nur in der Horizontalen möglich, knifflig werde es bei senkrechten Linien.

Seit ihrer Kindheit in Schlesien bemalt sie Eier, diese Tradition hat sie von ihrer Großmutter und Mutter übernommen. Mit Leidenschaft geht Barbara Hörth ans Werk und hat ihre eigenen Techniken entwickelt. "Bei Häusern muss man wegen der geraden Linien etwas tricksen. Da male ich Büsche davor", verrät sie. Geometrische Muster seien für sie am schwierigsten: "Man muss da rauskommen, wo man angefangen hat."

Das ganze Jahr über sammelt und bemalt sie Eier, an ihnen mangelt es nicht. "Wenn ich einen Käsekuchen backe, dann habe ich schon acht Stück", sagt sie schmunzelnd. Um das Innere aus dem Ei zu holen, bohrt sie vorsichtig ein Loch in die Schale, bläst über eine kleine Kanüle Luft hinein und Dotter und Eiweiß laufen raus. Damit sie das Ei beim Bemalen sicher halten kann, wendet sie auch einen Trick an: "Ich steche eine Rouladennadel hindurch und schiebe Korken als Griffe an die Enden."

Kein Ei gleiche dem anderen. Straußeneier seien ganz grobporig, die müsse man vor dem Bemalen schleifen. Es gebe aber auch Rassen, da sei die Oberfläche fein wie geschliffenes Porzellan. Aber immer ist Vorsicht geboten. Schon beim Desinfizieren müsse man aufpassen, dann werden die Eier grundiert. "Und dann kommt mit Bleistift das Motiv drauf und es geht los", merkt man Barbara Hörig die Begeisterung an.

Eine andere Variante ist das Färben von Eiern mit Naturfarben. Maria Käppeler vom Schwärzehof in Singen hat ihre ganz eigener Methode: "Ich mache aus dem etwas, was ich habe." Schon immer habe es sie fasziniert, mit wie wenig Mitteln früher die Leute Kleidung, Wolle und auch Ostereier gefärbt haben. Anfangs verwendete sie nur Zwiebelschalen. Aber als Kräuterkundige befasste sie sich näher mit den Inhaltstoffen und probierte aus, wie stark deren Farbkraft ist. Kräuter und Blüten findet sie in unmittelbarer Nähe rund um den Schwärzehof.

Heute färbt sie mit Blüten von Ringelblumen und Wildrute, Stängeln verschiedener Blütenpflanzen oder Gemüse. Von Blaukraut zerkleinert sie die äußeren Blätter, die man sowieso nicht verwendet, und friert sie ein. Auch die entsteinten Kornelkirschen, von denen sie Marmelade kocht, hebt sie auf für einen Sud. Rote Bete hat sei ausprobiert. Trotz intensivem Rot sei es schwierig, damit Farbe auf die Eier zu bringen.

"Auch Nussschalen habe ich schon zerhackt und Hölzer eingeweicht. Material habe ich genug", sagt Maria Käppeler. Aber das bedeutet für sie, schon im Sommer mit dem Sammeln zu beginnen. Und von den Blüten brauche sie schon einige Händevoll, betont sie. Was die Eier betrifft, sitzt sie durch die Legehennen-Haltung an der Quelle. Nach Fasnacht wird der Pflanzensud angesetzt, die Eier mit Essig gereinigt und auf dem Holzherd in der Küche gefärbt.

Kurz vorher kommen frische Blätter auf die Eier, die mit einem Nylonstrumpf fest um die Schale gewickelt werden. Je nachdem, wie weit die Natur schon ist, können es Blätter von Löwenzahn, Scharfgabe oder Hahnenfuß sein. "Kleine, filigrane Blätter sind am schönsten", findet Maria Käppeler. Wenn noch nichts sprießt, verwendet sie Efeublätter oder was im Haus wächst, wie die ersten Triebe von Geranien oder Blätter von Zimmerpflanzen.

Damit die leichten, ausgeblasenen Eier im Sud nicht an die Oberfläche kommen, werden sie mit einem Teller und Stein darauf beschwert. Je länger die Farbe einwirkt, umso intensiver die Färbung: "Das Resultat ist immer eine Überraschung", sagt Maria Käppeler. Sie experimentiert gerne. Nach der Strumpfmethode hat sie Netze, in denen Zitronen verkauft werden, um die Eier gewickelt und so geometrische Muster auf die Schale gezaubert.

