von Monika Himsolt-Richter

Auch wenn Weihnachten längst vergangen war, sorgten Winterlandschaft, leuchtende Tannenbäume und romantische Beleuchtung für Stimmung zur Bergweihnacht. Hansy Vogt, der charmante Schwarzwälder, hatte dieses Jahr seine Feldberger, die Geschwister Hofmann und Robin Leon im Gepäck. Die Vorfreude war bei den Zuschauern zu spüren. Bereits zehn Minuten vor Beginn des Konzerts war das vorwiegend ältere Publikum voller Erwartung auf seinen Plätzen.

Robin Leon eröffnet das Konzert

Pünktlich begrüßt der charmante Hansy Vogt die Zuschauer in der Stadthalle mit gewohntem Witz, diesmal übers Schenken an Weihnachten und lockert sogleich die Stimmung auf. Robin Leon, der junge Stern am Schlagerhimmel aus dem Elsass, eröffnet mit einigen seiner Melodien. „Mit meiner Freundin bin ich seit 15 Jahren zusammen, sie macht, was ich will, meine Trompete!“, sagt er und spielt sich mit „Oh mein Papa“ und die „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé in die Herzen der Zuschauer.

Hansy Vogt bringt mit seinen Gute-Laune-Liedern die Zuschauer zum Schunkeln | Bild: Monika Himsolt-Richter

Danach sorgen die Feldberger mit volkstümlichen Liedern wie der „Schwarzwaldmarie“ für gute Laune und lassen die Zuhörer kräftig mitschunkeln. Viele haben an diesem Abend aber auch auf Anita und Alexandra Hofmann gewartet, die Schwestern aus Meßkirch- Igelswies. Und sie enttäuschen nicht. „Jetzt und hier“ heißt ihr Begrüßungshit, den sie mit strahlendem Lächeln präsentieren. Die beiden Schwestern sind musikalische Talente und beherrschen viele Instrumente. Klavier, Panflöte, Trompete und sogar Alphorn.

Anita und Alexandra bedanken sich

Mit „Das, was ich will bist Du“ widmet Alexandra ihrem Mann und allen Paaren im Publikum eine bekannte Melodie und begleitet sich dabei am Klavier. Anita überrascht mit ihrem Lieblingsinstrument. Ein Alphorn stemmend mit Stiefeln bis übers Knie kommt sie auf die Bühne. Wenn man ihre zierliche Statur sieht, kann man nicht glauben, wie sie das Instrument beherrscht. Unglaublich, was diese Frauen hier auf die Beine stellen.

Angefangen haben sie vor 31 Jahren im Dirndl mit Volksmusik, später aber auch den Schlagerhimmel erobert. Nach einem Rockhit von Gianna Nanini wird es noch einmal ruhig und kuschelig, als Anita und Alexandra von der Bühne steigen und ganz nah am Publikum sind. „Wir wollen uns bei euch bedanken für 31 Jahre Treue“ sagen die beiden. Es werden Hände geschüttelt und Zuschauer umarmt. „Dankeschön für alle Freiheiten, die ihr uns gelassen habt und dass ihr zu uns gehalten habt!“ so Anita und Alexandra an die gerührten Zuschauer.

Anita (l.) und Alexandra Hoffmann geben in der Pause Autogramme. | Bild: Monika Himsolt-Richter

War der erste Teil des Abends dem Schlager und der Volksmusik gewidmet, wurde es nach der Pause noch einmal sehr weihnachtlich: Gedämpftes Licht, tausend Lichter, festliche Kleidung. Eine vorgelesene Weihnachtsgeschichte am Lagerfeuer über den kleinen Paul und einen behinderten Jungen berühren die Zuschauer. Und das gesungene „Winterwunderland“ nimmt die Zuschauer endgültig mit zur stimmungsvollen Bergweihnacht.

Als dann „Gloria in Excelsis Deo“ erklingt, gefolgt vom „Ave Maria“ von Anita gesungen mit ihrer glasklarer Stimme, fließen bei dem einen oder andere Fan die Tränen. Nochmals aus dem Herzen der Zuschauer singen die Feldberger von der Weihnacht, wie sie früher war, und vom „Frieden in der Welt“. Die Geschwister Hoffmann schreiten nach diesen stimmungsvollen Liedern wie Engel mit Kerzen durchs Publikum auf die Bühne und stimmen gemeinsam mit den Feldbergen und Robin Leon das „Halleluja“ an. Auf der Bühne beginnt es zu schneien und so mancher bekommt eine Gänsehaut. Was für eine weihnachtliche Stimmung an diesem Abend: Gefühlvoll und romantisch!

Treue Fans kommen jedes Jahr

Dazwischen werden immer wieder kleine Geschenke und Weihnachtsgrüße auf die Bühne gereicht. Hier gibt es treue Fans. Das ist an diesem Abend immer wieder zu spüren. Eine große Gruppe aus dem Caritas Haus hinter der Stadthalle kommt regelmäßig zur Bergweihnacht. „Das ist für unsere Bewohner das Highlight“, sagt eine Betreuerin.

Ein wahrlich treuer Fan ist Michael Merten aus Köln. Er ist angereist um die Bergweihnacht gleich viermal mitzuerleben. Er war bereits in Reutlingen, Pfullendorf, Laupheim bei der Vorstellung und kennt bereits jeden Programmteil des heutigen Abends. Christina Probst aus Straubing hat die Bergweihnacht bereits am Mittag in Tuttlingen erlebt, am Abend in Singen, danach geht es zurück nach Hause. „Ich bin ein ein Fan von Robin Leon“, erzählt sie begeistert. Als Tradition der Bergweihnacht wird zum Abschluss gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen. Was für ein Abend zum Schunkeln, zum Nachdenken und Träumen. Ein Abend, der den Weihnachtszauber noch einmal in die Herzen der Zuschauer brachte.