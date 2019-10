von Nicola Westphal

Lars, nach dem Motto: „Wenn schon Midlife-Crisis, dann wenigstens lustig“, haben Sie ein Buch über das Älterwerden geschrieben. Ich habe es gelesen und fand es sehr lustig.

Ganz?

Ganz.

Nicht nur diagonal?

Nein, ich habe es komplett gelesen. Als Interviewvorbereitung und weil es wirklich Spaß gemacht hat.

Das freut mich. Beides.

Vom Alter her müssten Sie ja selbst mitten in der sogenannten „Pubertät des Alters“ sein. War das Buch eine Art Bewältigung eigener Erlebnisse?

Das ist eine gute Frage. Aber nein, eine Bewältigungsstrategie war das sicherlich nicht. Ich suche für meine Romane immer eine witzige Story, die ich so oder so ähnlich selbst – oder im Freundeskreis – erlebt habe und die als Grundlage für einen Roman dient. Und klar, in dem Buch stecken viele persönliche und private Themen – jedoch ist es sicherlich nicht autobiografisch. Ich bin zwar um die 50, die Haare gehen zurück und es kommen die ersten Zipperlein, aber ich habe wenig Ähnlichkeit mit dem Protagonisten Tobi Werner. Ich wohne nicht in einer Wohnung in Frankfurt...

...und haben nicht zwei pubertierende Kinder.

Doch, doch. Das heißt, ich habe zwei Töchter, und in der Tat habe ich mit dem Buch vor etwa drei Jahren angefangen, als sie in der Pubertät steckten und ich plötzlich uncool und peinlich wurde. Inspiration holte ich mir aber auch aus dem Freundeskreis. So entstand die Figur des pubertierenden Sohnes, der den ganzen Tag am PC sitzt und nur dann und wann wie ein Zombie aus dem muffigen Zimmer kommt, um sich am Kühlschrank einen Energiedrink zu holen. Ich finde, dass sich das gesamte Thema gut als Romanvorlage eignet – so wie fast jeder Konflikt im zwischenmenschlichen Bereich – um diesen dann humorvoll aufzuarbeiten. Aber von der Seele schreiben musste ich mir nichts.

Trotzdem vermuten doch bestimmt viele, dass Sie selbst hinter dem Protagonisten stecken, oder?

Vielleicht. Kleine Anekdote: Ich hatte ein Interview mit der Bildzeitung. Wir haben gut 90 Minuten geredet. Im Buch kommt eine kleine Passage vor, in der der Protagonist über einen Gichtanfall erzählt. Ob ich damit persönliche Erfahrungen hätte, lautete eine der vielen Fragen des Journalisten. Ich erzählte, dass ich vor fünf Jahren mit einem „heißen Knie“ im Krankenhaus war und der Arzt meinte, ich solle auf meine Purin-Werte aufpassen und weniger Fleisch essen. Was daraufhin in der Zeitung erschienen ist, war ein Interview mit riesiger Überschrift: Fleischverbot für Mundstuhl-Lars! Und ein großer Artikel über Gicht und dass ich deshalb nun zu diesem ernsten Thema ein Buch geschrieben hätte. Das war schon irgendwie lustig.

Im September ist der dritte Roman von Lars Niedereichholz erschienen. | Bild: Veranstalter

Nochmal zurück zur Midlife-Crisis. Sie sind bekennender Porschefahrer. Porsche – der Inbegriff einer handfeste Midlife-Crisis, oder?

Nein, mit 50 eine Harley zu kaufen, ist der Inbegriff einer Midlife-Crisis, das ist viel krasser (lacht). Den Porsche habe ich schon lange, den habe ich gekauft, als ich mit Mundstuhl den ersten Plattenvertrag in der Tasche hatte, 1998. Mittlerweile ist das ein Oldtimer und er ist irgendwie Kult.

Ist es für Sie leichter, ein Buch über Dinge zu schreiben, die Sie selbst erlebt haben?

Unbedingt. Mit realen Erlebnissen ist man auf jeden Fall glaubhafter und diese kann man dann ja weiterspinnen.

Bücher über das Älterwerden gibt es ja jede Menge. Warum ist Ihrer Meinung nach Ihr Buch lesenswert?

Ich glaube, dass man als Kreativer irgendwann ein gutes Bauchgefühl entwickelt und weiß, ob das, was man da gerade macht, gut ist oder nicht. Ich hatte bei diesem Buch von Anfang an das Gefühl: Das wird richtig gut! Mein Buch ist nah am Leben, beschreibt eine lustige und coole Geschichte. Das klingt nun vielleicht etwas selbstverliebt, aber so empfinde ich das. Schon der Buchanfang, eine Situation, wie sie desolater nicht sein könnte: Der Protagonist findet sich in einem rosa Hasenkostüm mit blutiger Nase in einem vollbesetzten Stadion in Frankfurt wieder. Dann die Rückblende: 15 Tage zuvor war sein Leben noch völlig in Ordnung. Ich mag so einen Einstieg – auch bei Filmen.

Seit 23 Jahren stehen Sie mit Ihrem Kollegen Ande Werner als das Comedy-Duo Mundstuhl auf der Bühne. Ist das Schreiben ein Plan B, wenn Mundstuhl in Rente geht?

Nee. Auf keinen Fall! Denn Mundstuhl wird niemals in Rente gehen! Also, nicht einfach so, sondern erst dann, wenn einer von beiden in die Kiste hüpft. Sicherlich haben wir uns mit der Zeit verändert und weiterentwickelt und werden das auch zukünftig tun. Wir sind jetzt auf sozialen Medien aktiv, man findet uns auf Facebook und bei Instagram, wir gehen – auch dank unserer Kinder – mit der Zeit. In jedem Alter gibt es Themen, die wir auf der Bühne aufbereiten können. Ideen werden uns also nicht ausgehen. Vielleicht reduzieren wir nur irgendwann unsere Termine, machen weniger. Das liegt dann ja an uns, denn wir geben unserem Team vor, wie viele Termine wir machen wollen. Dass wir aber irgendwann mal ganz aufhören, das ist nicht geplant – dazu macht es zu sehr Spaß! Einen Plan B brauchen wir also nicht.

Das Schreiben und auf der Bühne zu stehen, das sind ja ähnliche Disziplinen

Klar, artverwandt und trotzdem anders. Auf der Bühne sind wir laut und kommunikativ. Wenn ich schreibe, sitze ich manchmal fünf Stunden am Laptop, rede nix. Einen witzigen Roman zu schreiben ist bisschen wie Comedy, nur eben in Schriftform.

Am 27. Oktober wird Mundstuhl in Singen zu Gast sein. Ihr Programm heißt „Flamongos“. Was bedeutet das?

Den Namen fanden wir witzig, und er macht überhaupt keinen Sinn.

Okay, was bringen Sie mit „Flamongos“ auf die Bühne?

Es ist wahrscheinlich unser bestes und lustigstes Programm, das wir je gespielt haben. Uns ist noch nie etwas so leicht von der Hand gegangen, und es hat irgendwie ab der ersten Vorstellung gezündelt. Die Leute haben sich weggeschmissen vor Lachen.

Probieren Sie zuerst immer die Programme vor kleinem Publikum aus und feilen dann nochmal?

Ja, wir spielen zuerst immer fünf Vorstellungen in kleinen Clubs und melden uns unter einem Fantasienamen an, auch deshalb, dass die Presse nicht kommt und dann schreibt: „In vielen Teilen noch nicht rund“ – oder so. Wir merken bei den ersten Auftritten, ob die Gags gut sind. In der Vergangenheit haben wir danach noch viel umgestellt, rausgeschmissen, erneuert. Das brauchten wir bei „Flamongos“ seltsamerweise nicht, oder sagen wir mal, kaum. Unser Ziel, dass die Leute alle 30 Sekunden lachen, haben wir erreicht. Einige im Publikum sind echt mit Bauchschmerzen abends nach Hause gegangen. „Flamongos“ ist ein schnelles, kurzes, sauwitziges Programm und garantiert dem Publikum und uns, zwei Stunden lang Spaß miteinander zu haben.

Fragen: Nicola Westphal

Zur Person

Lars Niedereichholz, Comedian und Autor, hat mit seinem Buch „Kannste so machen, ist dann halt kacke“ bereits seinen dritten Roman verfasst. Erschienen ist er im September dieses Jahres. Bekannt ist Niedereichholz vor allem zusammen mit seinem Kollegen Ande Werner als Comedy Duo Mundstuhl. Seit August sind sie auf „Flamongos“-Tour durch ganz Deutschland – am Sonntag, 27. Oktober, gastieren sie um 20 Uhr in der Singener Gems. Restkarten Karten über www.suedkurier.de/tickets oder unter (0800) 999 17 77 und in der Gems.