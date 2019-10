von Manuela Fuchs

Sie hatten sich für diesen besonderen Tag einiges einfallen lassen: Schüler und Lehrer der Ekkehard-Realschule sorgten mit einem vielseitigen Programm dafür, dass es niemandem langweilig wurde. Rektorin Patricia Heller-Tassoni begrüßte die Gäste und bedankte sich besonders bei den Lehrkräften, die ihr organisatorisches Talent und ihre Tatkraft zur Verfügung gestellt hatten.

Schulband beeindruckt die Gäste

Nachdem die offizielle Jubiläumsfeier bereits im Juni stattgefunden hatte, waren nun die Schüler und ihre Angehörigen eingeladen, zusammen diesen runden Geburtstag der Schule zu feiern. Die beiden Moderatoren Ilija und Stiven führten durch das Bühnenprogramm und kündigten zum Auftakt die Schulband an.

Die drei Sängerinnen Amina Isic, Diana Efremov und Aleyna Dayan beeindruckten die Gäste mit ihren starken Stimmen und unterhielten mit bekannten Liedern wie „Rolling in the Deep“ von Adele, „Get Lucky“ oder „Shine bright like a Diamond“ von Rihanna.

Modeschauen, Wurfbude und Tombola

Neben Tänzen, bei denen jeder mitmachen konnte, wurden Modeschauen aufgeführt, die jeweils eine Dekade umfassten. Der Schaulauf begann in den 60er Jahren und reichte bis in die heutige Zeit. Die Darbietungen wurden untermalt von prägnanten, historischen Daten aus Gesellschaft und Politik.

Neben einem Flohmarkt gab es unter anderem eine Wurfbude und eine Tombola, bei der jeder sein Glück herausfordern konnte. Zwischen den Darbietungen konnten sich die Gäste mit Kuchen und anderen Leckereien, sowie Getränken versorgen. Nicht nur in der Pausenhalle, sondern auch auf dem Hof ging es bei strahlendem Sonnenschein lebhaft zu.

Schüler gegen Lehrer auf Bobbycars

Dort war eine Sport- und Spielelandschaft aufgebaut worden. Lehrer und Schüler veranstalteten zur Erheiterung der Zuschauer ein Wettfahren mit Bobbycars. Wer selbst aktiv werden wollte, amüsierte sich beim Sackhüpfen oder prüfte seine Kondition beim Seilspringen. Die Schüler hatten offensichtlich eine Menge Spaß. Auffällig war jedoch, dass nur eine überschaubare Zahl an Angehörigen zum Fest gekommen war.