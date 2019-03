Mit dem Internet-Pionier Sascha Lobo und dem Influencer-Marketing-Experten Felix Hummel bietet das Singener Wirtschaftsforum in diesem Jahr zwei führende Köpfe in der Diskussion um die Digitalisierung auf. Es sind zwei kritische Geister, die nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien denken und das Thema außerdem in den soziokulturellen Kontext mitsamt ihrer politischen Brisanz einzuordnen wissen.

Für den Terminkalender: 11. April, 19.30 Uhr

Zu erleben sein wird das Duo am Donnerstag, 11. April, ab 19.30 Uhr in der Singener Stadthalle. Moderiert wird der Abend von Jörg-Peter Rau – er ist stellvertretender Chefredakteur des SÜDKURIER-Medienhauses. Zur Lebendigkeit des Abends wird das Improtheater Konstanz beitragen, das die Ergebnisse auf spielerische Art zusammenfassen wird.

Wie schon bei den seinen Vorläufern bietet das Wirtschaftsforum auch diesmal eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema in Form von Workshops an. Mit ihnen wollen die Wirtschaftsförderung der Stadt Singen sowie Singen Congress als Wirtschaftsforum-Veranstalter vor allem Führungskräfte aus Unternehmen der Region ansprechen.

Nach einem Mittagessen aller Workshop-Teilnehmer um 12.30 Uhr hält Ralf Kluth, Geschäftsführer der auf digitale Transformation spezialisierten Unternehmensberatungs-Gesellschaft Avura, um 13.30 Uhr zunächst einen Impulsvortrag. Seine These: „Wenn die Zukunft so aussehen soll, wie wir sie uns vorstellen, dann müssen wir sie gestalten. Und zwar jetzt, denn die digitale Revolution stellt die Spielregeln grundlegend infrage, nach denen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur lange erfolgreich funktioniert haben.“

Workshops mit praxisnahen Beispielen

In den anschließenden Workshops geht es um Themen, die die alltägliche Diskussion über die Digitalisierung bestimmen – und über die man bei aufrichtiger Betrachtungsweise meist nur begrenzte Kenntnisse hat. Etwa wenn es um den Datenschutz geht: Wer schon immer wissen wollte, wie Hacker unsichere Webanwendungen ausnutzen, Kundendaten stehlen, Überweisungen im Onlinebanking oder Preise manipulieren und kostenlos einkaufen, der kann sich beispielsweise im Workshop mit Thomas Haase von der Telekom-Tochter T-Systems anhand realer Szenarien mit Live-Hackings informieren. Ein weiteres Beispiel für die Praxisnähe der Workshops: Nils Passau, Geschäftsführer der Firma Meteolytix in Kiel, zeigt den Einsatz von Methoden maschinellen Lernens zur Absatzprognose und optimierten Produktion am Beispiel mittelständischer Bäckereien.