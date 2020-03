von Saskia Biehler

Mit Ihrem provokanten Debütroman „Tigermilch“ erlangte Stefanie de Velasco Bekanntheit. Dieser Roman ist mittlerweile in zahlreiche Sprachen erhältlich und 2016 erschien der gleichnamige Film in den Kinos. Nach einem so erfolgreichen Erstling war die Erwartung an ihr neues Buch dementsprechend groß. In der „Erzählzeit ohne Grenzen“ hätte sie dieses nun vorgestellt. „Kein Teil der Welt“ heißt es und bildet einen großen Kontrast zu „Tigermilch“. Während ihre beiden Heldinnen dort scheinbar vollkommen unbeaufsichtigt durch eine Welt voller Sex, Drogen und Gewalt streunen, geht es im neuen Werk erheblich sittsamer zu. Protagonistin Esther wächst als Teil der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas auf.

Der große Verlust einer Freundschaft

Kurz nach der Wende ziehen ihre Eltern mit ihr in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in den Osten Deutschlands. Als treue Anhänger der Zeugen Jehovas möchten sie dort eine neue Gemeinde aufbauen, vor allem aber auch die vergangenen Geschehnisse hinter sich lassen. Worum es sich dabei handelt, wird nur bruchstückhaft aufgelöst. Das zwingt unweigerlich zum Weiterlesen. Sicher ist nur, dass alles mit Esthers Freundin Sulamith zusammenhängt. Seit Kindertagen waren die beiden Mädchen unzertrennlich, denn Kontakt zu Menschen außerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft haben die beiden kaum. Doch auch diese Freundschaft ist kein Teil von Esthers Welt mehr, was einen großen Verlust für sie darstellt. Zu viel scheint geschehen zu sein, um einen wirklichen Neubeginn zu wagen.

So versucht sie in ihrer neuen Heimat herauszufinden, was mit Sulamith passiert ist. Dabei stößt sie auch auf eine Seite ihrer Familiengeschichte, die ihre Eltern vor ihr zu verheimlichen versuchten.

Autorin wuchs selbst unter Zeugen Jehovas auf

De Velasco hat sich damit an ein sehr persönliches Thema gewagt. Sie selbst wuchs inmitten dieser Glaubensgemeinschaft auf, trat jedoch mit 15 Jahren aus. Um so authentischer gelingt es ihr, Esthers Entwicklungsprozess zu beschreiben. Stück für Stück emanzipiert diese sich von den Vorstellungen ihrer Eltern. Auf subtile Art werden dabei Absurditäten aufgezeigt, die innerhalb von Esthers Welt aber zum Alltag gehören.

Ein Teil unserer Gesellschaft, der vielen fremd ist

Gleichzeitig schafft es die Autorin, ihr Gefühlsleben unheimlich spürbar zu machen. Die zwischenmenschliche Kälte, die Esther in ihrem Umfeld empfindet, scheint beim Lesen fast schon greifbar. Kalt scheinen die vor Ruß ergrauten Häuser der neuen Heimat, kalt sind die langen Predigtdienste im Winter, aber kalt scheint auch Esthers Verhältnis zu ihrer gefühlsarmen Mutter. „Kein Teil der Welt“ hat wenig gemein mit Stefanie de Velascos Debüt. Dennoch schreibt sie auch diesmal bildreich und gibt so Einblicke in einen Teil unserer Gesellschaft, der vielen doch fremd ist.

