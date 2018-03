Singen Die Amigos sind wie ein Tagebuch voll schöner Erinnerungen

Das Schlagerduo Die Amigos weckt beim Singener Publikum Erinnerungen an schöne Erlebnisse und landet außerdem manch einen Heiterkeitserfolg. Manchmal auch mit einem Schuss Selbstironie.

Wandel in den Musikgenres und moderne Trends? Solche Dinge lassen die Amigos gänzlich unbeeindruckt. Was die Brüder aus Hessen ihrem Publikum in der gut besuchten Stadthalle boten, war die akustische Nostalgie pur. Sie sind sich und dem Schlager treu geblieben, seit sie 1970 zum ersten Mal auf der Bühne standen, und damit haben sie nach wie vor Erfolg. Vielleicht liegt das daran, dass sie mehr machen als nur Musik. Sie bringen ihre Fans zurück in eine frühere Zeit und lassen Erinnerungen lebendig werden. "Wir kommen nach Singen, um zu singen", kündigte Bernd Ulrich an.

Los ging es mit "Wie ein Feuerwerk", und Karl-Heinz Ulrich sang nicht nur, sondern spielte auch Gitarre, während eine große Leinwand im Hintergrund die passenden bunten Bilder zeigte. Die Stimmung war von Anfang an gut. Sogar aus der Schweiz kamen die Fans, die kräftig im Takt die Flaggen schwangen. Die Musiker präsentierten viele neuere Lieder von ihrem aktuellen Album "Zauberland". Doch auch die gut bekannten Stücke kamen nicht zu kurz. Mit Liedern wie "Butterfly", "Im Herzen jung" und "Santiago Blue" boten die Ikonen des Schlagers und der schwärmerischen Romantik ihrem Publikum Anlass zum Schwelgen und Träumen. Zu "Feuer im Vulkan" wurde kräftig geklatscht, teils aufgestanden und ein paar Mutige tanzten vor der Bühne.

Den Amigos kann man nicht nachsagen, dass sie es nicht verstehen, die Menge zu bewegen. Wie man richtig Stimmung macht, haben die bodenständigen und leicht betagten Sänger nie verlernt. "Kennen Sie diese Heftchen beim Arzt?", fragte Bernd Ulrich das Publikum. "Da steht manchmal: 'Die Amigos hören auf'. Interessant, denn wir wissen davon gar nichts", versicherte er. "Um jetzt noch aufzuhören, sind wir sowieso schon viel zu alt." Die Menge klatschte amüsiert. Einfach nur das Pflichtprogramm abzuspielen, kam den Brüdern nicht in den Sinn. Mit Anekdoten und Überleitungen unterhielten sie ihr Publikum gut und sorgten für einen kurzweiligen Abend, an dem es auch so einiges zu lachen gab.