Romania Wengier aus der Schweiz trat schon vor dem Start für den 80-Kilometer-Wettbewerb auf der Trainingsrolle kräftig in die Pedale. 40 Minuten zum Aufwärmen hatte sie sich vorgenommen. Ein Beleg dafür, dass gut durchtrainiert ist, wer beim Hegau-Bike-Marathon 2019 bei der Frauen-Elite an den Start geht. Insgesamt 1000 Profi- und Hobby-Radsportler nahmen teil, das waren 200 Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr.

Großes Erlebnis für Kinder

Als erstes begab sich der Nachwuchs vom Rathausplatz aus auf die Strecke. „Noch acht Minuten bis zu Start“, schallte es aus dem Laufsprecher – 60 Kinder und Jugendliche in den Klassen U9 bis U15 traten beim Sparkassen-Nachwuchs-Cup an – unterstützt von ihren Eltern, die hinter der Absperrung die Runden mitzählten. Auch die jungen Teilnehmer kamen aus dem weiten Umkreis.

Julia Herzog aus Rottweil feuerte ihre Tochter Lena an, die 14-Jährige war für den Veloclub Singen gestartet. „Sie ist heute in guter Form“, zeigte sich die Mutter zuversichtlich, dass Lena die sechs Runden gut durchziehen würde. Jonah aus Konstanz ging in der U11 Jungen an den Start und hoffte schon auf einen Preis. Das wäre schön, meinte Jonah, er trainiere jede freie Minute.

Aus der Familie Luzio aus Singen gingen alle drei Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahre in den jeweiligen Gruppen an den Start. Mit ihnen fieberten Mutter Elsbeth Luzio und beide Omas. Der zwölfjährige Felix hatte die Runden als Schnellster hinter sich gebracht und freute sich auf eine Goldmedaille.

...und Spaß ist auch dabei

Andreas Joos aus Radolfzell nahm schon zum dritten Mal beim Nachwuchs-Cup teil und auch in diesem Jahr hatte er sich sportlich gut darauf vorbereitet. „Man hat ein Ziel und trainiert darauf hin. Beim Rennen lotet man dann schon seine Grenzen aus“, meinte Andreas Joos. Ehrgeiz sei schon dabei und es gebe ein gutes Gefühl, wenn man es geschafft habe. Von Wettkampffieber und Ehrgeiz war bei den Jüngsten auf ihren 16- bis 18-Zoll-Rädern nichts zu spüren. Sie radelten frohgemut ums Rathaus, teilweise liefen Mutter oder Vater an ihrer Seite mit.

Während sich beim Nachwuchs-Cup nur wenige Zuschauer eingefunden hatten, füllte sich gegen 9.30 Uhr der Rathausplatz. Auf der Bühne nahmen die Erstplatzierten ihre Preise entgegen, Lena Herzog hatte es tatsächlich auf den ersten Platz geschafft. Immer mehr Leute fanden sich an den Absperrzäunen ein, ab 10 Uhr trat die Elite an.

Oberbürgermeister Bernd Häusler hob hervor, dass der Hegau-Bike-Marathon ein tolles sportliches Ereignis für Singen sei. Als Stefan Salscheider von Skyder-Event als Veranstalter verkündete: „Noch eine Minute, dann starten die Damen“, steigerte sich die Spannung – nicht nur bei den Sportlern, sondern auch bei den Zuschauern.