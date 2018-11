von Sandra Bossenmaier

Der Gesamtelternbeirat der Tageseinrichtungen für Kinder in Singen (GEB) hat einen neuen Vorstand gewählt. Für alle Kitas in der Stadt sprechen nun Inga Kreutz, Filipe Santos Couto, Annika Klotz, Ronald Werner, Josefine Sitter, Sarah Biernat, Kristin Sorg und Mandy Kumpf. Sie fungieren dabei als Schnittstelle zwischen Eltern, Kitas, den Kita-Trägern und der Stadt Singen.

Rund 30 Eltern, größtenteils gewählte Elternvertreter aus Singens Kitas, äußerten ihre Sorgen und Ängste bei der Jahreshauptversammlung des GEB. Sie formulierten ihre Erwartungen und Anregungen an die Stadt, an die Träger und an die Politik. Für die neu gewählten Vertreter wurden Arbeitsthemen formuliert, mit denen sie sich beschäftigen werden.

Auch bei Streik zahlen Eltern Gebühren

Wie bisher wird man sich mit den Schließtagen in den Kitas auseinander setzten. Die Eltern wünschen sich eine bessere Koordination der Kitas untereinander. Zur Sprache kamen dabei auch zurückliegende Streiks in den Kitas, deretwegen die Häuser an einzelnen Tagen geschlossen worden waren. Die bezahlten Gebühren wurden nicht zurückerstattet, zudem mussten die Eltern sich um eine Betreuung der Kinder kümmern.

Hoher Krankenstand in Kitas führt zu Schließtagen

Bemängelt wurden Situationen, in denen Kitas aufgrund hohen Krankheitsstands geschlossen werden mussten. Sorgen bereitet den Eltern auch der Personalmangel. Die Stadt Singen solle größere Anreize schaffen, damit mehr Menschen den Beruf der Erzieher erlernen. "Warum verdient ein Mensch, der unsere Autos baut, mehr als ein Mensch, der unsere Kinder erzieht?", so Markus Sonnenschein.

Er riet den Eltern und Beiräten mit ihren Anliegen immer auch mit den Kita-Leitungen zu reden. Man habe ein Mitspracherecht, wenn auch kein Mitbestimmungsrecht. Aber in Singen würden die Eltern wahrgenommen. Annika Klotz lobte die konstruktive Zusammenarbeit von GEB und Stadt. Nicht nur Sorgen wurden laut, auch viel Lob. Besonders für das Personal und deren großes Engagement in Singens Kitas.

