Gleich zu Beginn spürt man: Es zieht ihn nach oben. Ob die Fotografin nicht Lust hätte, die Cano-Baustelle aus der Vogelperspektive zu fotografieren, wenn sie schon mal da ist, fragt Jan Vinzenz Krause und lächelt aufmunternd. Hat sie. Also nichts wie raus aus dem Bürofenster und hinaus auf das Dach des Karstadtgebäudes.

Dass man zunächst eine steile Leiter erklimmen muss, stört Krause nicht weiter. Ein letzter Schritt am Blitzableiter vorbei, dann steht er auch schon auf der obersten Plattform, von wo aus sich ein fantastischer Ausblick über Singen bietet.

Jan Vinzenz Krause ist 42 Jahre alt, sieht aber deutlich jünger aus. Der Unternehmer trägt Hemd, Sakko und Sneakers. Eigentlich wollte er uns heute sein neuestes Produkt präsentieren.

Kondom-Anprobe im Geschäft

Ein paar Minuten später tut er das auch. Nein, dieses Mal gehe es nicht – wie in früheren Jahren – um ein aufsprühbares Präservativ oder ein Messgerät, anhand dessen man Penis-Umfang und Kondomgröße ermitteln kann, versichert Krause im Konferenzraum seiner Unternehmensgruppe Vinergy. „Heute möchte ich gerne Mister Size vorstellen.“ Was es damit auf sich hat?

„Kondomgrößen richten sich immer nach dem Penisumfang“, erklärt der Fachmann. Bei den neuen Mister-Size-Parisern sei dieser Umfang bereits auf der Packung durch einen entsprechenden Halbkreis angedeutet. „Als Kunde kann ich so schon im Geschäft erkennen, welche der sieben Größen in etwa zu mir passt.“

Um das zu veranschaulichen, steht Krause auf, schnappt sich eine der Packungen und hält sie sich vor die Gürtelschnalle. „Ein bisschen ist es so, wie wenn ich mir im Kleiderladen eine Hose hinhalte, um zu sehen, ob sie von der Länge her passt.“

Diese Demonstration könnte etwas Verruchtes haben. Aber Jan Vinzenz Krause wirkt nicht wie ein schmuddeliger Vertreter. Er werde meistens für einen Steuerberater oder ITler gehalten, sagt er und schmunzelt. Tatsächlich wirkt der 42-Jährige heute wie ein Erfinder, dem die entscheidende Eingebung gekommen ist.

Sogar noch dünner seien die neu entwickelten Kondome, berichtet er strahlend. „Und riechen Sie mal: Die sind fast geruchsneutral.“ Mit Mister Size ist der 42-Jährige seinem Ziel vom perfekten Präservativ noch ein paar entscheidende Zentimeter näher gerückt.

Inspiriert von Rudolf Scharping

„Kondome müssen passen“, formuliert Krause seine Unternehmensphilosophie. Entscheidend sei, dass Mann auf die individuell richtige Kondomgröße zurückgreifen kann. Eine Erkenntnis, an der ausgerechnet Ex-Politiker Rudolf Scharping einen Anteil hat. „Als ich 17 war, habe ich Wahlkampf für die SPD und ihren damaligen Kanzlerkandidaten gemacht“, erklärt Krause. „Damals haben wir Jusos auf dem Bonner Münsterplatz Kondome verteilt.“

Er selbst habe sich einige der Gratis-Exemplare eingesteckt und getestet. Sein Urteil: „Die Leute, die Kondome verwenden, tun mir leid.“ Eng und total furchtbar, so fasst Krause seine erste SPD-gesponserte Präservativ-Erfahrung zusammen.

Sogar die Oma hilft mit

Aus diesem Erstkontakt heraus ergab sich jedoch ein Praktikum beim Hersteller Billy Boy und 2001 die Idee, zusammen mit seinem Bruder den ersten Online-Kondomberater der Welt zu programmieren. Da dieser, wie Krause sagt, „einschlug wie eine Bombe“, entschloßen sich die Krauses, einen Online-Shop zu gründen. „Einen Versandhandel, den wir von meinem Kinderzimmer in Bonn aus starteten.“

Das hat die Familie einfach mitgemacht? „Klar, im Rheinland ist man entspannt“, versichert Krause und lacht. „Meine Mutter hat jeden Nachmittag zwei, drei Stunden Päckchen geschnürt. Die haben meine Eltern dann zu Fuß oder per Fahrrad zur Post gebracht.“ Besonders schön hätten die Kondomsendungen ausgesehen, wenn sich die Oma um das Einpacken der Ware kümmerte.

Millionen befriedigte Kunden

Auch heute, mehr als ein Jahrzehnt, zahlreiche TV-Auftritte und einen Umzug in den Hegau später, ist Vinergy immer noch ein Stück weit Familienunternehmen. „Meine Frau Eva ist der Innenminister, ich bin eher der Außenminister“, beschreibt Krause die Rollenverteilung seines Kondom-Imperiums, das mittlerweile auf 15 Mitarbeiter, einen Onlineshop und die Eigenmarken My.Size und Mister Size angewachsen ist. „Allein im letzten Jahr haben wir über zehn Millionen Kondome verkauft“, berichtet der stolze Gründer.

Produziert wird in Malaysia. „In den Fabriken geht es sehr geordnet und sauber zu“, findet Krause. „Die Arbeiter bekommen 300 bis 500 Dollar im Monat – für dortige Verhältnisse ein echt guter Lohn.“

Produziert werden die Singener Präservative in Malaysia. | Bild: Jan Vinzenz Krause

Er sei mehrmals vor Ort gewesen – zuletzt drei Tage im Dezember 2018 – und habe sich mit den Mitarbeitern ausgetauscht. „Auf mich wirkten sie froh, diesen Arbeitsplatz zu haben.“ Zwar würden auch in Deutschland drei Firmen Kondome fertigen: „Aber nur in Asien gibt es Hersteller, die Präservative in vielen verschiedenen Größen herstellen können.“ Auch die Konkurrenz würde deshalb zum Großteil in Ländern wie Malaysia produzieren.

Jetzt lockt Westafrika

Was den Export angeht, ist Vinergy derzeit auf die 27 EU-Länder beschränkt. „Mit Mister Size wollen wir jetzt aber neue Märkte erobern, zum Beispiel in Westafrika.“ Alles sei schon vorbereitet, sagt Krause und deutet auf einen Stapel Kondomgrößen-Messgeräte, die mit französischer Aufschrift versehen sind. „Die sind für den Senegal gedacht.“

Der Chef legt selbst Hand an: Jan Vinzenz Krause zu Besuch in Malaysia, wo die neuen Mister-Size-Kondome hergestellt werden. | Bild: Jan Vinzenz Krause

Gerade weil er für sein Unternehmen weltweit unterwegs, an Messeständen von Dubai bis Los Angeles präsent ist, freut er sich den Hegau als Rückzugsort entdeckt zu haben. „Seit 2005 lebe ich hier. Der Freizeitwert der Region ist einfach riesig.“ Kanufahren, Schwimmen, Skifahren und Mountainbiken auf dem Schienerberg, zählt Krause seine Lieblingshobbys auf.

Auf diese Weise tankt er Energie für neue Herausforderungen. Die nächste: Mit Mister Size in die Regale der großen Drogerieketten zu kommen. Ein hochgestecktes Ziel. Aber zu Jan Vinzenz Krause passt das ja ganz gut.