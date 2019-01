Avocado spaltet die Gemüter: Die einen lieben sie, weil sie als Superfrucht mit gesunden Fetten gilt, die anderen verdammen sie, weil der Anbau viel Wasser kostet. Und weil es ziemlich schwierig sein kann, den perfekten cremigen Zustand einer Avocado zu erahnen – entweder sie ist zu hart oder das helle Grün hat sich schon zu Braun verfärbt. Das grüne Gold ist dennoch seit Jahren stark gefragt. Ein Gastronom in Amsterdam hat diesen Trend erkannt und ein Avocado-Café eröffnet. Auf der Speisekarte steht die Frucht in jeglicher Form, zu Pfannkuchen oder Toast sowie flüssig als Smoothie. Noch viel früher den richtigen Riecher für die nahezu geruchslose Frucht hatten allerdings die Macher des Awocados in Singen – wenn auch vermutlich ungeahnt. Die Arbeiterwohlfahrt hat vor genau 25 Jahren ein Café am Heinrich-Weber-Platz eröffnet und es Awocado getauft. Ob es dort Avocado-Toast zu verkosten gab, ist nicht überliefert. Die SÜDKURIER-Redaktion war damals aber vor Ort und befand: „Kein billiges Steh-Café, aber gewiss auch nicht überteuert." Das Café sollte Menschen zusammen bringen und Gelegenheit bieten, sich auszutauschen. Avocados dienen sicher überall als Gesprächsstoff, auch wenn das Awocado wieder Geschichte ist.