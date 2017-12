Singen Der Weg zum wahren Kern der Weihnacht

Für Andreas Renner geht ein Wunsch in Erfüllung. Der Singener Alt-Oberbürgermeister wird in der Weihnachtsnacht zum Pilger.

Den Wunsch ihres Mannes hört Maryan Renner alle Jahre wieder. Einmal mehr schwärmt er von der Teilnahme an der weihnachtlichen Wanderung von der Dormitio-Basilika in Jerusalem zur Geburtskirche in Bethlehem und es ist gut möglich, dass die Frau etwas gereizt reagiert. Denn erstens macht Andreas Renner den Vorschlag (siehe oben) nicht zum ersten Mal, zweitens legt die Wortwahl der knappen Antwort einen gewissen Unmut nahe: "Dann mach's doch endlich", erwidert Maryan Renner – wohl in der vagen Hoffnung, dass damit die liebe Seele endlich Ruhe gibt.

So ungefähr muss man sich die Szene im Hause des Singener Alt-Oberbürgermeisters und Ex-Sozialministers des Landes Baden-Württemberg vorstellen, von der Andreas Renner in der SÜDKURIER-Redaktion berichtet. Und offensichtlich hat's gewirkt: Der Wunsch des 58-Jährigen geht in Erfüllung, in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember begibt er sich mit seiner Frau sowie seiner Schwester Beatrix Lutz und dessen Ehemann Christoph tatsächlich auf den rund neun Kilometer langen Pilgerweg mit dem etwas bizarr klingenden Titel "Ich trage Deinen Namen in der Heiligen Nacht nach Bethlehem".

Dabei ergibt sich der Sinn des Titels auf einfachste Weise – man muss nur mal in die Bibel schauen. Namen spielen hier eine große Rolle, etwa im Buch des Propheten Jesaja (43,1): "Fürchte Dich nicht", so lautet eine der bekannteren Stellen in der Heiligen Schrift, "denn ich habe Dich beim Namen gerufen." Allein jemandem beim Namen anzusprechen, so heißt es im Erläuterungstext zur Pilgerung, stelle eine persönliche Beziehung her. "Solche Beziehungen brauchen wir Menschen", heißt es weiter, "damit wir wahrhaft leben können."

Bei der Wanderung wird diese Idee einbezogen, indem von den Pilgern Schriftrollen mit den Namen von Personen von Jerusalem nach Bethlehem getragen werden. Bei dem symbolischen Akt geht es zugleich um eine Spendenaktion, bei der nach Kenntnis von Andreas Renner und Christoph Lutz beachtliche Erträge zusammenkommen. Dieser "Trägerlohn" der auf Schriftrollen versehenen Personen fließe beispielsweise in Projekte zugunsten palästinensischer Jugendlicher.

Wie viele Personen sich auf die Wanderschaft begeben werden, wissen die vier Pilger nicht – Andreas Renner schätzt, dass es so um die 40 bis 50 sind. Auch bei den sonstigen Bedingungen will sich das Quartett aus Singen und Stockach, wo Beatrix und Christoph Lutz zuhause sind, überraschen lassen. Fest steht, dass von der Kulisse zur Zeit der Geburt Jesu nicht mehr viel übrig ist. In der biblischen Geschichte ist von Hirten die Rede, die dem über dem Geburtsort sichtbaren Stern folgten, doch ein Blick auf die Karte (siehe Grafik) zeigt, dass von der einstigen Landschaft so gut wie nichts mehr übrig ist.

Der Weg gleicht eher einem ausgedehnten städtischen Spaziergang, denn die früheren Nachbargemeinden Jerusalem und Bethlehem sind zu einem Ballungsraum zusammengewachsen.

Solche Äußerlichkeiten jedoch kümmern Andreas Renner und Christoph Lutz wenig. Weihnachten im Heiligen Land verbringen zu können, ist für sie ein Geschenk – ganz so wie es von der Abtei Dormitio formuliert wird: "Auf diesem nächtlichen Pilgerweg hat jeder stets auch Menschen und Gebetsanliegen im Sinn. Menschen, für die er dieser besonderen Nacht und an diesem besonderen Ort in den Grotten Bethlehems beten möchte."

Für Christoph Lutz sind diese zwei, drei Stunden "der Besinnung an der Wirkungsstätte unseres Herrn" eine Art natürliche Ergänzung zu einem alltäglichen Leben als praktizierender Christ. "Ich stehe zu unserem Herrgott", sagt er und was die praktische Seite dieses Bekenntnisses anbelangt, so kann er auf seine Arbeit in der katholischen Kirchengemeinde verweisen. Sie reicht von der Organisation von Gottesdiensten und Kirchenfesten oder etwa Solidaritätsessen bis hin zu Altpapiersammlungen.

Andreas Renner nimmt sich vor, während der Wanderung "besonders in mich reinzuhorchen". Er vermutet, dass das nicht viel anders als beim Bedürfnis von Pilgern ist, die sich auf den Jakobsweg begeben, allerdings wohne der weihnachtlichen Wanderung für Christen wegen der Geburt Jesu eine einzigartige Mystik inne. Von diesem Zauber könnte seiner Ansicht nach auch die Politik profitieren – indem sie sich Zeit zur Besinnung nimmt statt sich die Köpfe einzuschlagen.

Impuls durch Pater Daniel

Die Idee zur Teilnahme an der Pilgerwanderung von Jerusalem nach Bethlehem entstand bei Andreas Renner im Jahr 2000. Damals hielt er sich erstmals in Israel beziehungsweise Jerusalem auf, wobei er über Pater Daniel Riedmann (gebürtig im Singener Ortsteil Bohlingen) in Kontakt mit der Abtei Dormitio kam. Seither reiste Andreas Renner ein gutes Dutzend Mal nach Israel. In einer vom christlichen Glauben stark geprägten Familie aufgewachsen, fühlt sich Andreas Renner dem Land beziehungsweise Jerusalem als Wiege von drei Weltreligionen besonders verbunden. Hinzu kommt das spezielle Verhältnis zwischen Deutschland und Israel infolge des Holocausts, aus der sich für den Politiker eine Verpflichtung zur sensiblen Pflege des Kontakts ergibt. (tol)