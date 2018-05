Singen "Der Plören ist zum plärren": Hegau Bike-Marathon fordert den Teilnehmern einiges ab

790 Männer und Frauen nehmen am 16. Hegau Bike-Marathon teil. Besonders viel Schweiß vergießen sie am Schweinebuckel, dem Aufstieg zum Plören. Dort werden sie von 100 begeisterten Zuschauern angefeuert.

Mehr Fahrräder als Autos in der Innenstadt – und dann trägt jeder der Radfahrer auch noch einen Helm. Für die Grünen-Politiker im Stadtrat dürfte das nach einem Traumszenario klingen. Dass die Rathaus-Flure allerdings von Menschen mit futuristischen Sonnenbrillen, kurzen Hosen und klackernden Radschuhen belagert werden, wirkt schon weniger traumhaft. Der Grund für den Ausnahmezustand: An diesem Sonntag findet in Singen der 16. Bike-Marathon statt.

790 Teilnehmer haben schon am Morgen ihre Renn-Anmeldungen im Rathaus abgegeben. Die meisten gehen bei den Jedermann-Rennen an den Start. Aber auch einige internationale Profi-Sportler kämpfen bei der Fahrt durch den Hegau um Weltcup-Punkte. Pünktlich zum Start der Elite-Damen um die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin Sabine Spitz lugen um 10.10 Uhr die ersten Sonnenstrahlen zwischen den Wolken hervor. Entsprechend gut ist die Stimmung am Streckenrand.

Sabrina Leichenauer verbindet das Mountainbike-Event mit einem Muttertagsausflug. Die junge Frau ist zusammen mit ihrer acht Monate alten Tochter, dem dreijährigen Sohn und ihrer Mutter zum Rathausplatz gekommen, um die radelnde Verwandtschaft anzufeuern. Noch haben die Kinder aber einen anderen Zweiradfahrer im Blick: Timo Blind.

Der Balinger darf heute als Einziger motorisiert an den Start gehen. "Ich achte während dem Rennen auf die Sicherheit", erklärt der Motorradfahrer. Mit seiner Geländemaschine wird Blind gleich dem Teilnehmerfeld vorausfahren und dafür sorgen, dass keiner der Zuschauer den Bikern in die Quere kommt. "Fünf, vier, drei, zwei, eins!", zählt das Publikum den Countdown herunter. Blind klappt das Visier zu und lässt den Motor aufheulen. Dann feuert Oberbürgermeister Bernd Häusler den Startschuss ab. Angeführt vom Motorrad setzen sich die 25 Elite-Bikerinnen als erste von insgesamt fünf Startergruppen in Bewegung.

Ein Anstieg zum Weinen

Während sich in Singen nach und nach Elite- und Jedermann-Radler auf den wahlweise 31, 49 oder 80 Kilometer langen Kurs begeben, wartet Barbara Jordan am Ortsausgang von Hilzingen schon auf das Eintreffen der Radler. Als eine von 150 Helfern sorgt die Singenerin für die Absperrung der Fahrbahn an Streckenposten 95, kurz vor der intensivsten Steigung – dem legendären Schweinebuckel am Plören. "Ich habe beste Aussicht hier", sagt die 60-Jährige und lächelt. "Umringt von vier Vulkan-Kegeln." Jetzt, da die ersten Biker um die Ecke geschossen kommen, richtet sie den Blick nach rechts: "Der Plören ist zum plärren", ruft sie und deutet auf den steilen Anstieg, den es für die Sportler zu überwinden gilt.

Tatsächlich: Trotz der Anfeuerungen von 100 Zuschauern am Wegrand schaffen nicht alle den Berg, ohne zwischendurch abzusteigen. Applaus gibt es aber für jeden, der sich keuchend den Schotterweg hochkämpft. Auch die Teilnehmer des Hegau-Bike-Team im roten SÜDKURIER-Dress werden begeistert empfangen: "Du schaffst das – zieh!" Besonderen Beifall bekommen diejenigen, die sich ein Lächeln abringen oder zum Gruß winken. Begeisterung am Wegrand, als sich ein älterer Teilnehmer das Rad über die Schulter wirft und zum Sprint ansetzt.

Einer der Zuschauer ist besonders gespannt. Gerd Böhme hat schon seit gestern Abend ein Kribbeln im Bauch. Für seinen Sohn, den Lokalmatador Tim Böhme, ist es das letzte Rennen auf der Heimstrecke. "Eigentlich liegt es Tim ja eher, wenn es richtig heiß ist", erklärt Vater Böhme. "Immerhin ist es heute trocken." Kurz darauf zischt tatsächlich der Fahrer mit der Nummer 2001 an seiner Familie vorbei. "Auf, auf, auf!", feuert Gerd Böhme seinen Sohn an.

Während sich allmählich die letzten Fahrer den Schweinebuckel hinaufmühen, werden in Singen schon die ersten Zieleinfahrten gefeiert. Um 16 Uhr haben es dann wirklich alle geschafft. Mit dem Zielschluss endet der alljährliche Ausnahmezustand in Singen.

Das Rennen

Bei den Damen und Herren kam es zu einem Favoritensieg. Der Österreicher Daniel Geismayr und Sabine Spitz aus Bad Säckingen erreichten jeweils als erste das Ziel. Bei seiner letzten Teilnahme am Hegau Bike-Marathon belegte Lokalmatador Tim Böhme den 15. Rang. Eine Premiere feierte in diesem Jahr das Gravel Bike Race. Die geländegängigen Rennräder, mit krummem Lenker, wie man ihn aus dem Straßenrennsport kennt, gingen in einem gesonderten Wettkampf an den Start. (das)