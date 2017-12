Singen Der Pharmakonzern Takeda feiert Richtfest für seinen Millionen-Bau in Singen

Der Rohbau der Fertigungshalle ist nach nur einem Jahr fertig. Das Produktionsgebäude soll 2019 betriebsbereit sein. Hier wird künftig ein Impfstoff gegen Dengue-Virus hergestellt

Als die beiden Poliere Michael Turchi und Alexander Gromann ganz oben auf dem Gerüst unter der am Kran hängenden Krone ihren Richtspruch sprechen, wird die Dimension des künftigen Produktionsgebäudes von Takeda in Singen deutlich. Zwar konnten die Besucher des Singener Industriegebietes im Laufe eines Jahres mitverfolgen, wie rasch das Gehäuse für die Impfstofffabrik in die Höhe wächst; das wahre Ausmaß wird aber erst im Verhältnis zum Menschen sichtbar. Wegen der großen Distanz zwischen den oben stehenden Polieren und den zum Festakt geladenen Arbeitern und Gästen ist ein Mikrofon unerlässlich. Sonst bliebe der gereimten Dank an die Handwerker unverständlich. Holz, so erfahren die Anwesenden, ist bei diesem Bauwerk nicht mehr im Spiel. Stattdessen wurden reichlich Beton und Stahl verbaut.

Thomas Relling, der als Statiker am Rohbau berechnet hat, nennt dazu ein paar beeindruckende Zahlen: "100 000 Kubikmeter umbauter Raum entstanden in nur einem Jahr. Die Halle ruht auf 230 Bohrpfählen mit je einem Durchmesser von etwa einem Meter. 2300 Tonnen Stahl stecken in den Betonmauern." Relling ist froh, dass dieser Bau bisher unfallfrei verlaufen ist. Dass das so ist, liege nicht zuletzt an den allmorgendlichen Sicherheitseinweisungen, erklärt Architekt Andreas Schüttler. Ein Bauabschnitt ist erledigt. Jetzt bleibt noch ein Jahr Zeit für den Innenausbau.

Der Leiter der Entwicklung, Thomas Wozniewski, hebt die Besonderheit des Augenblicks hervor, wenn er sagt, dass aus der Festhalle später ein Lagerraum für den neuen Impfstoff gegen das sich rasch verbreitende Dengue-Virus entstehen wird. Und Werksleiter Kim Konradsen spricht von einem der schönsten Momente für ein Unternehmen, in dem die Zukunft des Standorts gesichert wird. Laut Oberbürgermeister Bernd Häusler ist der Ausbau der Pharmafabrik für Singen ein Leuchtturmprojekt, das rund 200 neue Arbeitsplätze in die wachsende Stadt holen wird.

Warum baut ein japanischer Pharmakonzern eine Produktionshalle für einen Impfstoff zur Bekämpfung einer bisher vor allem in den Tropen auftretenden Viruserkrankung? – Thomas Wozniewski hat die Begründung schnell parat: "In Singen wenden wir für andere Medikamente ein Gefriertrocknungsverfahren an, mit dem – wie beim Nescafé – Wasser entzogen wird. Damit wird der Impfstoff bis zu zwei Jahren haltbar. Und auch das nötige Lösungsmittel wird in Singen hergestellt." Auf diesem Gebiet seien die Singener Spezialisten. Deshalb fiel die Wahl für die Impfstoffherstellung auf sie.

Ganz alleine ist Takeda mit der Entwicklung dieses Impfstoffes nicht. Der französische Pharmariese Sanofi hat bereits einen Impfstoff gegen das Dengue-Virus auf dem Markt. Allerdings erst für Kinder ab neun Jahren und mit einer dreimaligen Gabe.

Takeda wolle noch jüngere Kinder in den stark betroffenen Gebieten versorgen und mit zwei Impfungen für einen lebenslangen Schutz auskommen. 20 100 Personen in acht Ländern in Asien (drei) und Lateinamerika (fünf) beteiligen sich derzeit an der dritten klinischen Testphase. Dass der Impfstoff die Marktreife nicht erreichen könnte, sei unwahrscheinlich, sagt Wozniewski.

Rahul Singhvi ist der Leiter der Impfstoff-Produktion in dem weltweit agierenden Pharmakonzern Takeda. Singhvi ist Inder und kennt sich mit dem tropischen Dengue-Fieber aus eigener Erfahrung aus. Er spricht von 390 Millionen Infektionen und einer ständigen wachsenden Zahl an Erkrankungen. Mit der Impfung sollen sich auch Tropenreisende vor Dengue-Fieber schützen können.

Dengue-Fieber

Das Dengue-Virus breitet sich in tropischen und subtropischen Gebieten rasant aus. Es wird Mücken übertragen. Beim Dengue-Fieber handelt es sich um die sich am schnellsten ausbreitende, virale Krankheit, die wie eine schwere Grippe lebensbedrohlich werden kann. Seit 1960 soll sich die Zahl der Erkrankungen verdreißigfacht haben. Der japanische Konzern Takeda entwickelt einen Impfstoff, der ab 2020 in Singen produziert werden soll. Das Medikament steht kurz vor der Markteinführung. Derzeit wird es in einer klinischen Studie an 20 100 Probanden in acht Ländern getestet. (gtr)