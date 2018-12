von Manuela Fuchs

Singen – Es war unruhig im vollbesetzten Walburgis-Saal am frühen Samstagabend. Die kleinsten Chormitglieder zappelten nervös auf ihren Stühlen herum, während die älteren geduldig auf ihren Auftritt warteten. Hausmeister Hans-Peter Flohr hatte den Saal mit Hilfe von rot-grünen Lichtprojektionen und unzähligen Lichterketten in ein funkelndes Sternenmeer verwandelt.

Als Chorleiterin Melinda Liebermann die Bühne betrat, wurde es ruhiger und sie brachte die Sängerinnen und Sänger in kurzer Zeit in Position. Alle Chormitglieder, einschließlich der Leiterin, waren in rot gekleidet und boten dem Publikum einen festlichen Anblick. Der Kinder- und Jugendchor "Vocalinos" der Jugendmusikschule begann sein Konzert, am Klavier begleitet von Annette Harzer.

Irischer Song bewegt

Den Anfang machten die Jüngsten mit Liedern wie "Meine kleine Kerze", "Der Nikolaus ist hier", oder "Schneeflöckchen, Weißröckchen". Danach versammelte sich das gesamte Ensemble auf der Bühne und verzückte das Publikum mit Darbietungen wie "Happy and free", "Joy to the world" oder "So many stars", einem der Lieblingsstücke der Chorleiterin.

Modernen Pop kann der Chor gut

Schwungvoll ging es weiter mit "Christmas in the old man’s hat", einem irischen Weihnachtslied, das von der Ungerechtigkeit in der Welt handelt. Der Refrain ermuntert dazu, an Weihnachten großzügiger zu sein und einen Penny in den Hut des alten Mannes zu werfen, von dem der Song handelt. Mit "Mary did you know" folgte ein verhältnismäßig junges Lied, das in den letzten Jahren populär wurde, da verschiedene Künstler es zur Weihnachtszeit in ihr Repertoire aufnahmen.

Chorleiterin lobt ihre Schützlinge

Chorleiterin Melinda Liebermann freut sich, dass die Chormitglieder so diszipliniert sind. "Es gibt welche, die noch nie bei den Proben gefehlt haben und es haben ,Ehemalige' den Weg wieder zurückgefunden", sagte sie. Zwischendurch wurde es rockig auf der Bühne.

Mit "Rockin' around the christmas tree" kam Schwung ins Publikum, und nun bewegten die Großen im Takt des beschwingten Weihnachtssongs. "Dieses Jahr habe ich nur einmal geweint", ließ Melinda Liebermann die Gäste wissen, "nächstes Jahr weiß ich nicht, wie das sein wird, das wird dann nämlich mein letztes Konzert vor dem Ruhestand sein."