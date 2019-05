Cano zum Ersten: Im Untergrund geht es vorwärts auf der Großbaustelle des künftigen Cano-Einkaufszentrums gegenüber dem Singener Hauptbahnhof an der Fußgängerzone.

Aus der Luft betrachtet, kann man sehen, dass nun auch im westlichen Teil der Baustelle an der Ecke zur Bahnhofstraße mit dem Guss des Fundaments fürs Kellergeschoss begonnen wurde.

Der Blick nach Westen: Genau entgegengesetzt ist der Hegautower im Hintergrund sichtbar. | Bild: Andreas Rautter

Mehr Informationen zum Baufortschritt und den Verhandlungen mit potenziellen Mietern wollen ECE-Projektdirektor Marcus Janko und Projektleiter James Lewerenz am Mittwoch, 15. Mai, auf Einladung des FDP-Ortsvereins um 19.30 Uhr in der FC-Vereinsgaststätte „Zum Elfer“ an der Friedinger Straße verraten, wie die FDP-Vorsitzende Kirsten Brößke ankündigt.