Ausgerechnet der Jüngste hechelt am lautesten. Fairerweise muss man aber sagen, dass Knut auch mit Abstand die kürzesten Beine unter den Teilnehmern der fünften SÜDKURIER-Wanderung 2019 hat. Das ist auch nicht weiter verwunderlich: Knut ist ein West Highland Terrier – zehn Jahre jung und von Anfang bis Ende der Tour topmotiviert. Zum Abschluss der beliebten Sommeraktion „Der SÜDKURIER bewegt“ geht es für ihn und seine 57 Mitwanderer an diesem Freitagabend in einer ausladenden Schleife um Singens Hausberg, den Hohentwiel.

Bild: Biehler, Matthias

„Heute wird es noch einmal sportlich“, kündigt der Ortsvereinsvorsitzende des Schwarzwaldvereins, Hans-Jörg Baumann, gleich zu Beginn an. Knappe zehn Kilometer Fußmarsch haben die Wanderer zu diesem Zeitpunkt vor sich. Bei Temperaturen um die 30 Grad tatsächlich eine sportliche Herausforderung. Vor allem, wenn man zum Anfang der Strecke stadtauswärts das Aachbad und dessen fröhlich planschende Badegäste passieren muss. Aber es bleibt nicht viel Zeit zum neidisch werden. Schon wenige hundert Meter weiter werden die SÜDKURIER-Leser für ihre Anstrengungen mehr als entschädigt.

Vulkane und Paradies

„Henne und denne“, erinnert Baumann an die bekannte Hegauer Redensart. Auf einer saftigen Wiese stehend, deutet der Wanderführer auf die zwei gegenüberliegenden Hegauberge, die an diesem Punkt vor der Gruppe emporragen: „Henne: der Hohentwiel, denne: der Hohenkrähen.“ Tatsächlich ist das Panorama so schön anzuschauen, dass viele der Teilnehmer ihre Smartphones zücken, um die Vulkane zu fotografieren.

Bild: Biehler, Matthias

Nicht nur den SÜDKURIER-Lesern kommt diese Aussicht himmlisch vor, wie Baumann erklärt. „Ein Stück weiter kommen wir am Paradieshof vorbei.“ Dieser Name tauche gleich auf mehreren historischen Landkarten auf, berichtet der Wanderführer. Kurios: „Dabei ist er von einer Landkarte zur nächsten immer weiter nach Norden gewandert.“ Aber egal, ob der Name ursprünglich einmal ein ganz anderes Gehöft bezeichnete oder nicht: „Der jetzige Besitzer des Paradieshofes hat ein sehr schönes Haus und Pferde – da passt der Name doch ganz gut“, findet Baumann. Kurz darauf begeistern nicht nur die Tiere und das Gebäude die Wanderer, sondern auch die tonroten Skulpturen einer Frau und eines Mannes, die den Garten des Hofs zieren.

Bild: Biehler, Matthias

Der nächste Rastpunkt ist dann ein zugegebenermaßen nicht ganz so malerischer, weil leicht dreckiger Schilderbaum. „Wir waren gerade noch auf dem Fernweg unterwegs“, erklärt Hans-Jörg Baumann und deutet auf den entsprechenden Hinweis. „Das nächste Stück geht es jetzt auf dem Premiumwanderweg Hohentwieler weiter.“ Dass der Weg dieses Prädikat verdient hat, zeigt sich spätestens beim Anblick zweier weiterer Hegauvulkane: Hohenhewen und Hohenstoffeln bauen sich wenig später majestätisch vor den Wanderern auf.

Himmelsliege, Reben, Pilze und Dickicht

Vorbei an den Kugelköpfen zahlreicher Disteln geht es für die Gruppe zunächst auf dem Rennweg, anschließend auf dem Vulkanpfad weiter. Zwischendurch lädt eine hölzerne Himmelsliege zum Füße baumeln lassen ein.

Bild: Biehler, Matthias

Spannend: Auch wenn der Hohentwiel niemals wirklich fern erscheint, ändert sich im Laufe des Rundwegs immer wieder die Vegetation am Wegrand. Das zeigt sich auf dem Vulkanpfad einmal mehr, als die Gruppe die Reben des Elisabethen- und Olgaberges passiert. Hier wirkt alles weit und offen – in der Ferne sind sogar der Untersee und die Reichenau am Horizont auszumachen.

Aber schon kurz darauf geht es ins Dickicht des Bannwalds, wo weiße Parasol-Pilze wachsen und die Mücken den Lesern auf die Pelle rücken. Dann ist es aber auch schon fast geschafft. Einige steile Serpentinen später ist die Gruppe am Fuße des Hohentwiel angekommen. Die sportliche Abend-Herausforderung haben alle gut bewältigt – sogar der pelzige Teilnehmer mit den etwas kürzeren Beinen.